Лайфхаки профессионалов: итоги конкурса
🥳 ДомКлик объявляет победителей конкурса «Лайфхаки профессионалов»! Этой осенью профессионалы рынка недвижимости рассказывали о себе и делились с нами своим опытом и секретами продажи недвижимости.
Настало время подвести итоги конкурса и объявить победителей. Также мы благодарим всех партнеров, принявших участие в конкурсе и поделившихся своими лайфхаками и честным мнением о работе с ДомКлик💚
🎊 1 место
«Подавайте документы на ипотечные кредиты через ДомКлик и берегите себя и своих близких! А обо всем остальном позаботимся мы!»
Губанова Татьяна, риелтор
Когда я решила работать самостоятельно, зарегистрировав ИП, ДомКлик был первым в числе моих партнеров, чему я очень рада, и дорожу нашим сотрудничеством. Это очень удобный и продуманный до мелочей сервис, предлагающий классные инструменты для проведения сделок с недвижимостью.
Период первой волны пандемии многих выбил из колеи. Не работали МФЦ, многие банки прекратили проводить ипотечные сделки, либо работали по сокращенному рабочему дню, но только не Сбер.
Мои клиенты, заручившись моим опытом и поддержкой оформляли и оформляют до сих пор документы на покупку/продажу недвижимости, не выходя из дома, офиса, имея под рукой только телефон с выходом в интернет и час свободного времени!
Вы тоже чувствуете, что дистанционные сервисы все больше проникают в нашу жизнь? Сначала доставка продуктов, потом онлайн-встречи с друзьями, и, вот, мы уже оформляем ипотеку на покупку квартиры онлайн!
🎊 2 место
Продажа недвижимости и создание продающих объявлений — настоящее искусство, и этим должны заниматься профессионалы!Фардеева Ирина, агентство недвижимости «Лофт недвижимость»Для продвижения объектов недвижимости я всегда пользуюсь сайтом ДомКлик, на сегодняшний день это основная платформа по подбору жилья. Почему? На ДомКлик всегда оперативная и бесперебойная выгрузка объектов, а при верном описании объекта через неделю предоставляется скидка 0,3% от ставки.Я всегда заказываю профессиональную фотосъемку объекта, стараюсь показать его планировку, а в описании отражаю все преимущества недвижимости, жилого комплекса, района. Также очень важно правильно и здраво оценить стоимость объекта, для этого я часто пользуюсь на ДомКлик сервисом, который поможет определиться с рыночной стоимостью квартиры.И самое главное, нужно помнить, что каждая сделка с недвижимостью — индивидуальна! Важно сохранять стрессоустойчивость, не терять бдительность и самообладание!🎊 3 местоГлавная качество для риелтора — быть другом для клиента, поддерживающим и понимающим!Молчанова Анастасия, агентство недвижимости «Место под солнцем»Мы, в нашем агентстве «Место под солнцем» активно используем ДомКлик, т.к. благодаря ему можем предоставить клиенту скидку 0,3% от ставки — это даёт нам возможность привлечь больше клиентов и увеличить доход. А для нашей команды очень важно, чтобы клиент получил услугу максимально качественно, комфортно, быстро!Сложная ситуация в 2020 году дала нам понять, как важны технические инструменты для проведения сделок с недвижимостью: онлайн-показы, онлайн-встречи, видеообзоры объектов.Мы — профессионалы своего дела, ответственно подходим к сделкам, активно подбираем объекты, открыты с каждым клиентом, целеустремленно доводим сделку до победы, креативны в продвижении продажи недвижимости и отзывчивы в любой ситуации!Главное в нашей работе — умение в любой ситуации сконцентрироваться, собраться и сделать все для того, чтобы наши клиенты остались спокойны и довольны!