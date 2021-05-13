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«КВС» подарит покупателям квартир подписку СберПрайм

Дата публикации: 13 мая 2021
«КВС» подарит покупателям квартир подписку СберПрайм

Инвестиционно‐строительный холдинг «КВС» в честь своего дня рождения подарит покупателям квартир годовые подписки СберПрайм 🥳

Предложение действует для всех покупателей, которые с 1 по 31 мая оформляют договор на покупку первичного жилья в объектах «КВС». Это ЖК «Ясно.Янино», «Новое Сертолово», «Континенты», «Б57» и «Любоград». 

«СберПрайм — это выгодный инструмент, который предоставляет скидку на сервисы компаний экосистемы Сбер. Фильмы, музыка, доставка еды и товаров, такси, лекарства и многое другое можно получать с дисконтом или с бесплатной доставкой. Это значительно экономит время и ресурсы пользователей. Мы рады, что наш партнер, компания «КВС» первой в СЗФО выбрала СберПрайм в качестве подарка своим покупателям», — отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, Анатолий Локотков.

СберПрайм — это подписка, которая позволяет использовать на льготных условиях сервисы и продукты экосистемы Сбер, а также получать индивидуальные скидки и бонусы. Сервис позволяет экономить до 20 000 рублей в год. Чтобы пользоваться подпиской пользователю необходимо создать Сбер ID по номеру телефона или использовать действующий.

«В мае мы отмечаем 18-летие компании. За годы работы мы сдали в Петербурге и Ленинградской области более 2 млн кв. метров жилья, а также десятки школ, детских садов, бизнес-центров и других объектов. В честь такой значимой для нас даты мы хотим поблагодарить покупателей за доверие, которые они оказывают нам, выбирая дома от «КВС». Чтобы жизнь после покупки новой квартиры стала еще комфортнее, интереснее и ярче, мы дарим клиентам годовую подписку СберПрайм», — рассказала Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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