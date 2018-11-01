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Квартира за 1 день, ипотека — за 2 часа

Дата публикации: 01 нояб 2018
Квартира за 1 день, ипотека — за 2 часа

Застройщик ФСК «Лидер» совместно со Сбербанком объявляет о запуске нового сервиса «Сделка за 1 день». Во всех офисах продаж компании и в агентстве недвижимости «Лидер» теперь можно купить квартиру в новостройке всего за 1 визит. Сервисом могут воспользоваться:

Покупатели, которые готовы внести 100%-ную оплату

Зарплатные клиенты Сбербанка при покупке квартиры в ипотеку

Пока сервис доступен в пилотном режиме в UP-квартале «Сколковский». Дальше пилот планируется распространить на все проекты ФСК «Лидер», реализуемые по договорам долевого участия.

Как это работает? 

Выберите новостройку от ФСК «Лидер» и запишитесь на заключение договора по специальному телефону 8 (495) 744-55-87. Специалисты запишут вас на сделку и проконсультируют по документам, которые понадобятся.

Откройте счет в Сбербанке, если его нет.

В назначенный день приезжайте в офис продаж. Менеджеры ФСК «Лидер» помогут подобрать квартиру и организуют просмотр. А также помогут получить одобрение ипотеки Сбербанка через ДомКлик — в рамках сервиса это займет не более двух часов.

Подпишите ДДУ. Если есть ипотека, в тот же день в банке подписывается кредитный договор. После этого документы будут отправлены для дальнейшей регистрации сделки в Росреестр. 

Ольга Тумайкина, коммерческий директор ФСК «Лидер»:

«Раньше на оформление подобных сделок могло уходить до 10 рабочих дней. Новый механизм позволяет сократить этот процесс, включая заключение договора долевого участия и кредитного договора, до одного дня.

Мы видим, что у покупателей все больше растет запрос на экономию времени— современные темпы жизни стимулируют нас на разработку подобных продуктов, поэтому уверены, что данная услуга будет пользоваться высоким спросом. Также приятным бонусом станет дополнительная скидка, которую получат все клиенты, которые воспользуются данной услугой». 

Алексей Чапик, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами ДомКлик:

«Наша задача — сделать получение ипотечного кредита максимально простым и быстрым процессом. Мы регулярно изучаем клиентский опыт, а также получаем обратную связь от ведущих партнеров. Благодаря этому команды ДомКлик и ФСК «Лидер» совместными усилиями смогли усовершенствовать процесс принятия решения по ипотечной заявке для зарплатных клиентов Сбербанка. Теперь с запуском сервиса «Сделка за 1 день» решение по ипотечной заявке принимается в течение двух часов, и мы надеемся, что наши клиенты высоко оценят данную доработку».

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Связь неожиданно прервалась? Это больше не проблема!

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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