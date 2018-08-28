Конструктор сделки: заполнить данные можно вручную, не дожидаясь выписки из Росреестра
Теперь в личном кабинете «Конструктора сделки» можно указать данные о недвижимости и продавцах вручную, не дожидаясь выписки из Росреестра.
Данные из Единого государственного реестра недвижимости требуются для совершения сделки. Росреестр предоставляет информацию в срок до 3 дней, по нашей статистике 95% запросов выполняется в течение дня.
В случае если Росреестр на протяжении длительного срока не предоставляет ответ, то вы можете предоставить информацию по объекту самостоятельно, для этого нажмите на «Указать данные вручную».
При этом продавцу потребуется принести выписку ЕГРН на сделку, чтобы покупатель мог проверить корректность информации, указанной в договоре купли-продажи. Также информация из выписки позволит убедиться в отсутствии рисков, что недвижимость принадлежит продавцу и не находится под обременениями — залог, арест.
Доработка сервиса позволяет существенно сократить срок выхода на сделку, если выписка из ЕГРН уже есть на руках.
Конструктор сделки — это сервис для проведения сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки
Подготовка к сделке проходит онлайн — в личном кабинете все участники видят и заполняют общую информацию для совершения сделки купли-продажи. Записаться на сделку можно в удобное время. В офисе Сбербанка участников будет ожидать менеджер для подписания заранее подготовленных документов.