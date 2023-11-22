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⚡️Конкурс от Домклик: подпишитесь на журнал и выиграйте приз

Дата публикации: 22 нояб 2023
⚡️Конкурс от Домклик: подпишитесь на журнал и выиграйте приз

Примите участие в конкурсе от Домклик и получите в подарок умное устройство Sber 💚

Подпишитесь на журнал Домклик до 20 декабря 2023 года и получите возможность выиграть подарочный комплект умных устройств Sber: хаб, лампу, датчик движения и колонку SberBoom Mini или светодиодную ленту, лампу, розетку и колонку SberBoom.

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Колонка SberBoom Mini

20 декабря 2023 года с помощью генератора случайных чисел среди всех подписчиков журнала мы определим 5 счастливчиков, которые получат в подарок умные устройства Sber.

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Подробные правила проведения конкурса

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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