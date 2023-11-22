1 мин
27K
⚡️Конкурс от Домклик: подпишитесь на журнал и выиграйте приз
Дата публикации: 22 нояб 2023
Примите участие в конкурсе от Домклик и получите в подарок умное устройство Sber 💚
Подпишитесь на журнал Домклик до 20 декабря 2023 года и получите возможность выиграть подарочный комплект умных устройств Sber: хаб, лампу, датчик движения и колонку SberBoom Mini или светодиодную ленту, лампу, розетку и колонку SberBoom.
1 из 5
Колонка SberBoom Mini
20 декабря 2023 года с помощью генератора случайных чисел среди всех подписчиков журнала мы определим 5 счастливчиков, которые получат в подарок умные устройства Sber.
Подписаться на журнал Домклик
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах