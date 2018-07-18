Клиенты Сбербанка не пострадают из-за банкротства Urban Group
Застройщики группы компаний Urban Group признаны банкротами. Сбербанк как кредитор участвует в решении проблем ипотечных заемщиков, которые являются покупателями квартир от застройщиков Urban Group.
Сбербанк продлил до 1 июня 2021 года сроки предоставления документов о праве собственности и оформления ипотеки по действующим кредитам, выданным на инвестирование строительства объектов Urban Group. Более 5 000 клиентов Сбербанка уже получили соответствующие смс-уведомления.
Если неустойки были начислены по договору, то при продлении сроков они были автоматически аннулированы. Если неустойки со счета клиента уже были списаны, то их вернули на счет клиента.
Что будет дальше?
Срок продлен на 3 года с момента прекращения партнерских отношений ПАО Сбербанк с ГК Урбан (май 2018). Открыт конкурсный отбор сроком на один год – до 9 июля 2019 года. Рассчитываем, что за это время будет выбран новый застройщик, который достроит и сдаст объекты недвижимости. Если этого не произойдет до 01.06.2021, банк повторно рассмотрит вопрос продления сроков предоставления документов.
Что делать, если я клиент Urban Group, но не получил смс от банка?
Если вы не получили смс по какой-то причине – у вас изменился номер или в системе банка не указано, что ваш застройщик входит в группу компаний Urban Group, вы можете обратиться в контактный центр Сбербанка по телефонам: 900 или 8 (800) 555-55-50 для уточнения плановой даты предоставления документов о праве собственности на объект недвижимости.
Если плановую дату не изменили на 1 июня 2021 года, то вам необходимо обратиться в офис банка, где вы получали кредит и написать заявление на продление сроков. При себе необходимо иметь паспорт и договор долевого участия.
Что делать, если уже были начислены неустойки?
Если срок уже истек и были начислены неустойки, то при продлении сроков неустойки будут аннулированы. Если деньги в погашение неустоек со счета клиента были списаны, то они будут возвращены на счет клиента.
Что делать, если у меня аналогичная ситуация – подходит срок предоставления документов о праве собственности, но застройщик не сдает объект? И это другой застройщик, не Urban Group?
Вам необходимо обратиться в офис банка, где вы получали кредит и написать заявление на продление сроков. При себе необходимо иметь паспорт. Также необходимо предоставить один из документов:
- письмо от застройщика о продлении сроков сдачи объекта недвижимости с указанием ориентировочной даты окончания строительства/иной документ, полученный от застройщика
- расписка/письмо из органов государственной регистрации (МФЦ/Росреестр) о сдаче документов на регистрацию
- информация в СМИ о банкротстве