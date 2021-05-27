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Клиенты Сбера стали получать одобрение по ипотеке в 2 раза быстрее

Дата публикации: 27 мая 2021
Клиенты Сбера стали получать одобрение по ипотеке в 2 раза быстрее

Время одобрения заявок на ипотеку СберБанка сократилось в 2 раза.

В 2020 году средний срок одобрения заявки на ипотеку составлял 4 минуты. С начала текущего года среднее время одобрения сократилось до 2 минут. Исследование подготовлено на основе проекта Открытые данные.

Сокращение времени на рассмотрение заявок стало возможным благодаря обработке документов искусственным интеллектом в режиме реального времени и переходу к оформлению ипотеки в онлайн.

Подать онлайн-заявку на ипотеку и получить выгодные условия по ставке можно на ДомКлик. Напомним, накануне Сбер вновь снизил ставку по ипотеке с господдержкой — от 5,55% годовых. Также ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Текущая госпрограмма льготного кредитования рассчитана до 1 июля 2021 года — успейте зафиксировать выгодные условия по ипотеке, подав заявку сейчас.

Рассчитать ипотеку с господдержкой и подать заявку онлайн

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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