Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
7K

Клиенты Сбера могут сократить расходы по ипотеке с помощью многоцелевого кредита

Дата публикации: 08 дек 2021
Клиенты Сбера могут сократить расходы по ипотеке с помощью многоцелевого кредита
Содержание

Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит», которая позволяет сократить расходы по ипотечной сделке и сэкономить.

Теперь с помощью многоцелевого кредита можно купить залоговые объекты недвижимости СберБанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно.

Многоцелевой кредит можно получить при покупке готового жилья на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита — до 90% стоимости недвижимости.

Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для покупки жилья на Домклик. В этом году мы запустили пилотный проект «Многоцелевой кредит», чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по ипотечным сделкам. Первые месяцы показали востребованность такой услуги, поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки.

Клиенты Сбера могут сократить расходы по ипотеке с помощью многоцелевого кредита №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Чтобы получить такой кредит, в калькуляторе ипотеки Домклик нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жильё» и заполнить необходимые поля.

Какие расходы можно включить в ипотеку

  • Вознаграждение агентству недвижимости
  • Страхование жизни и здоровья от СберСтрахование жизни
  • Электронную регистрацию сделки
  • Сервис безопасных расчётов
  • Юридическую проверку жилья

Можно ли получить налоговый вычет по многоцелевому кредиту

Да. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на покупку недвижимости.

Рассчитать ипотеку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
781
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал