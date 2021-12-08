Клиенты Сбера могут сократить расходы по ипотеке с помощью многоцелевого кредита
Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит», которая позволяет сократить расходы по ипотечной сделке и сэкономить.
Теперь с помощью многоцелевого кредита можно купить залоговые объекты недвижимости СберБанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно.
Многоцелевой кредит можно получить при покупке готового жилья на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита — до 90% стоимости недвижимости.
Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для покупки жилья на Домклик. В этом году мы запустили пилотный проект «Многоцелевой кредит», чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по ипотечным сделкам. Первые месяцы показали востребованность такой услуги, поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки.
Чтобы получить такой кредит, в калькуляторе ипотеки Домклик нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жильё» и заполнить необходимые поля.
Какие расходы можно включить в ипотеку
- Вознаграждение агентству недвижимости
- Страхование жизни и здоровья от СберСтрахование жизни
- Электронную регистрацию сделки
- Сервис безопасных расчётов
- Юридическую проверку жилья
Можно ли получить налоговый вычет по многоцелевому кредиту
Да. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на покупку недвижимости.