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Клиенты СберБанка смогут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки

Дата публикации: 07 апр 2021
Клиенты СберБанка смогут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки

Впервые в России клиенты СберБанка при оформлении ипотеки смогут включить дополнительные расходы в сумму кредита.  

Стоимость сервисов «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты» и агентское вознаграждение риелтору можно не оплачивать отдельно, а объединить с ипотечным кредитом. 

«Более 80% сделок банка проходят с использованием электронной регистрации, безопасных расчетов и сопровождаются риелторами. Это действительно удобно — наши клиенты могут безопасно купить жилье в ипотеку за один визит в офис банка. 

Новая возможность — впервые на российском рынке, позволит включить стоимость дополнительных услуг в сумму кредита и сократить единовременные расходы для клиента» — прокомментировал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Сейчас данная возможность доступна при покупке квартиры на вторичном рынке для клиентов с первоначальным взносом от 20%.

До конца 2021 года список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширен и доступен большему числу клиентов.

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Можно ли получить налоговый вычет по такому кредиту

Да. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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