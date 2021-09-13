Клиенты СберБанка могут включить стоимость полиса страхования жизни в сумму ипотеки
Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.
Полис страхования жизни позволяет снизить ипотечную ставку на 1%, а включение страхования за первый год в ипотечный договор — снизить расходы перед сделкой. При включении стоимости полиса за первый год в сумму ипотеки договор страхования заключается на весь срок кредита.
Также кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.
«При оформлении ипотеки клиенты могут присоединиться к программе ипотечного страхования жизни. На данный момент это востребовано у 70% ипотечных клиентов Сбера. Надеемся, что после возможности включения расходов за оформление полиса в тело ипотеки, страхование жизни станет ещё более привлекательным. Ведь это позволяет не только снизить ставку по ипотеке, но и защитить самое ценное — свои жизнь и здоровье», — Николай Васев, Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».
При этом у клиентов сохраняется возможность заключить договор страхования жизни отдельно от ипотечного договора, в том числе в других страховых компаниях, аккредитованных банком.
Напомним, что Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.
Стоимость полиса ипотечного страхования рассчитывается индивидуально исходя из суммы ипотеки, пола и возраста клиента.