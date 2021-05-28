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Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки

Дата публикации: 28 мая 2021
Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки

Теперь клиенты СберБанка могут оплатить услугу «Юридическая проверка» кредитными средствами. По итогам проверки клиент получает сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 10 млн рублей и может быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

«Чтобы проверить недвижимость перед покупкой и не потерять деньги, клиенты могут заказать "Юридическую проверку" с сертификатом на возмещение стоимости на случай непредвиденных рисков до 10 млн рублей. При этом клиент сможет выплатить стоимость услуги позже вместе с ипотечным кредитом, снизив свои единовременные расходы перед сделкой», — прокомментировал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

«Юридическая проверка» помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости и принять верное решение. Сделки с недвижимостью, прошедшей проверку и рекомендованную к покупке специалистами ДомКлик, ни разу не были оспорены. Специалисты тщательно оценивают риски для покупателя и дают рекомендации по минимизации рисков для максимально безопасной организации сделки.

Услуга предоставляется для проверки квартир на вторичном рынке, стоимость — от 14 900 рублей. 

Подробнее об услуге

Ранее клиенты СберБанка получили возможность выплачивать стоимость «Электронной регистрации», «Безопасных расчетов» и агентского вознаграждения риелтору не единовременно перед сделкой, а объединить с ипотечным кредитом.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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