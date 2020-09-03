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Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку

Дата публикации: 03 сен 2020
Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку
Содержание

Теперь у покупателей жилья в ипотеку появилась возможность ускорить процесс одобрения недвижимости в СберБанке.

Вы подали заявку на ипотеку и получили положительное решение. Следующий шаг — найти недвижимость для покупки и отправить документы по ней в банк. Банк проверит документы, возможные риски по сделке и сообщит — можно ли купить выбранную недвижимость в ипотеку.

Процесс рассмотрения банком недвижимости на вторичном рынке длится в среднем 3-5 рабочих дней. Но сейчас, из-за повышенного спроса на ипотеку, эти сроки могут быть увеличены.

Кто может воспользоваться сервисом

Ускорить процесс рассмотрения недвижимости банком могут:

  • Покупатель
  • Продавец
  • Любой из риелторов, участвующих в сделке на ДомКлик

При каких условиях можно ускорить рассмотрение недвижимости

Условия простые:

  • Покупатель получил одобрение по заявке на ипотеку СберБанка
  • Покупатель выбрал недвижимость для покупки — при этом неважно, есть этот объект на Домклик или нет

Если недвижимость для покупки еще не выбрана, найдите ее на Домклик среди 1,7 миллионов вариантов.

Как ускорить рассмотрение недвижимости

✅ Зайдите в личный кабинет Домклик

✅ Выберите вариант «Уже есть недвижимость для покупки» и укажите адрес объекта.

Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку №1

✅ А теперь — самое важное. Пройдите опрос по выбранной недвижимости, чтобы сформировать полный список необходимых по сделке документов.

Список документов для покупателя будет отличаться от списка документов продавца, поэтому и опросы для них будут разные — каждому доступен свой вариант. Риелторам доступны оба варианта опроса.

Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку №2

✅ Когда список документов будет сформирован, подготовьте их и загрузите каждый документ в соответствующую папку.

Например, договор купли-продажи необходимо загрузить в поле с названием «Договор купли-продажи». То же и с остальными документами.

Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку №3

Заявки с полным пакетом документов рассматриваются в приоритетном порядке.

Как ускорить рассмотрение недвижимости банком для покупки в ипотеку №4

Если вы не пройдете опрос и загрузите все документы в один блок, менеджеру банка потребуется дополнительное время на разбор документов и коммуникации с участниками сделки.

Важно: не пренебрегайте опросом, даже если вы опытный риелтор и хорошо знаете, какие документы потребуются — это поможет ускорить процесс.

Проходите опрос, загружайте документы в нужные папки и получайте решение банка быстрее!

Как оформить ипотеку на Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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