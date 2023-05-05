Как снизились цены на аренду в Москве, новые скидки от застройщиков, льготы на жильё для педагогов — главное за неделю
- Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России
- Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков
- Льготную ипотеку для некоторых педагогов проработают в России до 1 октября
- Аналитики Домклик назвали самые доступные округа и районы Москвы для аренды жилья
- Российские банки стали заранее повышать ставки по ипотеке от застройщиков
- В России из аварийного жилья разрешили расселять в деревянные дома
1. Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России
Льготная ипотека на вторичное жильё может появиться в 600 городах России, где не строятся многоквартирные дома, или их очень мало. Такой механизм обсуждают Минстрой и Центробанк России, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке. Также вторичку по программе семейная ипотека могут взять родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью в регионе, где не строятся многоквартирные дома.
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2. Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков
Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой. Теперь купить более дорогое жильё в ипотеку можно по низкой ставке, получив дополнительную скидку от застройщика.
Получить дополнительный дисконт к льготной ставке клиенты Сбера могут при оформлении кредита по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн руб. — в других регионах.
Взять ипотеку по госпрограммам с повышенными суммами кредита можно как по базовой ставке, так и ниже, сохраняя для «Господдержки» минимальные 6,5%, для «Семейной ипотеки» — 4,5%. На этих условиях можно купить жильё от застройщика как на этапе строительства, так и по договору купли-продажи.
Узнать, как взять семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой в Сбере в 2023 году
3. Льготную ипотеку для некоторых педагогов проработают в России до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в колледжах, отобранных в рамках проекта «Профессионалитет».
Результаты работы должны представить до 1 октября.
Ранее в России подготовили законопроект о предоставлении льготной ипотеки учёным и научно-педагогическим работникам.
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4. Аналитики Домклик назвали самые доступные округа и районы Москвы для аренды жилья
Троицкий, Новомосковский, Восточный, Юго-Западный, Северо-Восточный, Южный и Юго-Восточный — районы с наиболее бюджетными вариантами для аренды жилья в Москве в апреле 2023 года, выяснили аналитики Домклик.
Так, например, в Троицке и Щербинке жильё можно снять за 41 тыс. и 43 тыс. руб. соответственно. В целом же по столице аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 43 тыс. руб., двухкомнатных квартир — 67 тыс. руб., а трёхкомнатных — 135 тыс. руб.
При этом арендная плата по городу снизилась почти на 11% и больше всего в центре — на 16%.
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5. Российские банки стали заранее повышать ставки по ипотеке от застройщиков
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке от застройщиков: в марте средний уровень кредита на первичное жильё составил 5,5%, сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
По её словам, ставки банки повышают добровольно, до вступления в силу мер Центробанка против «околонулевой» ипотеки.
Напомним, что с осени Центробанк готовил меры против ипотеки с экстремально низкими ставками. Регулятор пояснял, что ставки вплоть до 0,1% достигаются застройщиками за счёт завышения цен приобретаемых квартир на 20–30%. Ограничения в виде надбавок и повышенных резервов для банков начнут действовать с 30 мая 2023 года.
6. В России из аварийного жилья разрешили расселять в деревянные дома
Минстрой России разрешил переселять людей в деревянные индивидуальные и многоквартирные дома из аварийного жилого фонда. Такие поправки ведомство внесло в рекомендации о региональных адресных программах переселения из аварийного жилья.
В России планируют широко внедрять многоэтажное деревянное домостроение. План развития деревянного домостроения до 2024 года утвердили в июле 2022 года. Также в ноябре 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии из федерального бюджета, чтобы продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома.