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Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки

Дата публикации: 28 апр 2023
Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки
Содержание

Близятся тёплые и приятные майские выходные. Если вы ещё не придумали, чем заняться в эти дни — вместе с друзьями из СберМегаМаркета мы собрали для вас подборку идей для наполняющего отдыха и подготовили подарки ✨

Откройте сезон на даче

Приведите участок в порядок после зимнего сезона и сделайте генеральную уборку в доме: проветрите помещения, освежите интерьер, добавьте ему свежести и уюта, избавьтесь от лишнего.

Закончив дела, устройте ужин во дворе, прогуляйтесь и подышите свежим воздухом.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №1

Посетите другой город

В России много мест и городов с увлекательной историей и достопримечательностями. Если вы давно хотели посетить какой-то город, но не было возможности, майские праздники — самое время. 

Забронировать квартиру, дом или гостиницу по фиксированной цене на нужные даты можно в совместном сервисе Домклик и Суточно.ру.

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Забронируйте загородный дом

Если у вас нет дачи, но вы очень хотите отдохнуть от городской суеты, забронируйте загородный дом. В России много вариантов подобного формата отдыха: забронировать дом можно разной формы — купольный, с панорамными окнами, в скандинавском стиле. Часто вблизи бывают пруд или озеро, в которых можно порыбачить. Или ферма, где можно увидеть лошадей, альпак и других животных.

Забронировать дом на праздники тоже можно в сервисе Домклик и Суточно.ру.

Читайте также: Как безопасно арендовать загородный дом на выходные или праздники

Устройте пикник

Организуйте пикник вместе с друзьями и близкими. Можно взять с собой пледы, еду и напитки и отправиться в городской парк. Или забронировать беседки для шашлыка и отдыха.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №2

Посвятите время себе

Часто в суете будней мы не находим время для любимых занятий и полноценной заботы о себе. Используйте выходные как возможность перезагрузиться.

Отдохните от мессенджеров и социальных сетей, высыпайтесь, балуйте себя вкусной и полезной едой, займитесь тем, что давно откладывали: прочитайте книгу, послушайте интересный подкаст, начните, наконец, рисовать или играть на гитаре. Творческие занятия отлично освежают голову: запишитесь на мастер-класс по рисованию или лепке.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №3

Если хотите провести выходные с максимальной пользой, запишитесь на курсы, сходите на языковой разговорный клуб, прослушайте лекции, которые вы себе давно сохранили, но не находили на них время.

Просто побудьте наедине со своими мыслями и сходите на «свидание с собой».

Обновите интерьер в квартире

Добавьте дому новизны и свежести. Проведите генеральную уборку, сделайте ревизию шкафов и тумбочек, посмотрите, чем давно не пользуетесь и что давно не носите — эти вещи можно выставить на продажу, отдать на утилизацию или в другие руки.

Замените текстиль: декоративные наволочки на подушках, постельное бельё, шторы, полотенца и скатерти. Обновите обивку дивана и кресел, купите домой цветы и новую посуду. Чтобы преобразить интерьер, используйте декоративные вазы, фотографии и картины, которые напоминают о весне и поднимают настроение.

Больше идей для создания весеннего настроения в доме>>

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Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №1

Обустройте балкон

Балкон может отлично дополнить пространство квартиры с наступлением тепла. Приберитесь и выбросите лишнее, постелите милый и уютный коврик, принесите лёгкие кресла, столик или пуфики — и место для утреннего кофе или вечернего досуга готово.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №1

Если вы любите заниматься цветами и растениями, на балконе можно обустроить сад и огород. Создать сад на балконе дома «на скорую руку» помогут однолетние растения и готовая рассада, например, флокс, петуния, настурция.

Читайте также: Как обустроить сад и огород на балконе

Проведите время с близкими

Встретьтесь с теми, кого давно не видели. Навестите своих родных: родителей, бабушек и дедушек.

Открывается сезон веранд, забронируйте место в любимом кафе и устройте совместный завтрак и прогулку по весеннему городу.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №4

Посвятите время важным делам

В будничной суете тяжело найти время на дела, которые требуют усидчивости и погружения. Возможно, вы всё ещё не знаете, что делать в летний отпуск — выделите себе время на планирование, покупку билетов и бронирование жилья. 

Если вы покупали жильё, и вам положен налоговый вычет — займитесь его оформлением.

Узнать, как получить налоговый вычет при покупке недвижимости>>

Задумайтесь о переменах

Может быть, вы давно хотели переехать в другой город или купить своё жильё. В выходные у вас есть время сесть и серьёзно подумать, как реализовать свою давнюю мечту.

Как провести майские выходные: 10 идей и прокомод на покупки №5

Возьмите лист бумаги или откройте заметки в ноутбуке и составьте план: распишите свои доходы и расходы, подумайте, что для вас важно — транспортная доступность, экология, инфраструктура, рассчитайте примерный ежемесячный платёж наипотечном калькуляторе.

Покупка своего жилья — вопрос очень важный. Вот список статей, которые помогут вам всё обдумать и сделать лучшее решение:

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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