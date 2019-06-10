Как получить компенсацию при сносе гаража
В текущем году процедура оформления права собственности на гараж упростилась, благодаря «гаражной амнистии». В случае сноса строения владельцу возмещают стоимость, и есть несколько способов получить свои деньги.
В каком случае можно рассчитывать на компенсацию
При наличии документов на право собственности, деньги возместят согласно кадастровой стоимости гаража — чем она выше, тем больше будет сумма. Однако правильно оформленные бумаги на строительство гаража есть только у каждого пятого владельца, остальные же могут показать только книжки, свидетельствующие о членстве в некой организации, датируемые 1980-ми годами. Как правило, они уже давно не работают, налог на землю не платится, получить компенсацию не удастся.
Еще одна ситуация, когда не получится забрать деньги за имущество, если чиновники разрывают договор с организацией либо с владельцами гаражей. Строения становятся самостроями и подлежат сносу за счет гражданина. Многими гаражами распоряжаются, исходя из регистрационного паспорта машиноместа. В этом случае власти должны заплатить владельцу строения паевый взнос, а сумма его разнится в регионах. К примеру, в Москве размер денежной компенсации может достигать 150-300 тысяч рублей, а в многоэтажном паркинге — до 500 тысяч рублей.
Правила сноса
Есть определенные правила сноса гаражей. Владельца должны предупредить за месяц, он, в свою очередь, обязан собрать необходимые документы, затем получить компенсацию, и уже потом начинается процедура сноса. Если хозяин аодлежащих сносу объектов не объявился в указанный срок, строение будет снесено без его участия.
Гаражная амнистия
Оформить документы можно воспользовавшись государственной программой «гаражной амнистии», займет это около двух недель и будет стоить порядка 15-20 тысяч рублей. Однако в этом случае владельцу гаража придется платить за него налог, а кадастровую стоимость могут завысить. Тогда поможет только суд, где в большинстве случаев владелец гаража оказывается прав.