Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
823

Исследование Домклик: в каких регионах страны чаще всего покупают жильё без ипотеки

Дата публикации: 07 июл 2022
Исследование Домклик: в каких регионах страны чаще всего покупают жильё без ипотеки

Аналитики сервиса Домклик от Сбера выяснили, в каких субъектах РФ квартиры и дома чаще приобретаются за собственные средства, без оформления ипотечного кредита. В июне 2022 года, доля таких сделок составила 25% от общего числа сделок с недвижимостью в Сбербанке — остальные 75% пришлись на ипотечные сделки.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1

Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«По данным аналитиков Домклик, в июне 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 37,9% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок — 34%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок — 25,7%), Екатеринбург (доля неипотечных сделок — 20,3%) и Уфа (доля неипотечных сделок — 14,9%). Наибольший прирост зафиксирован в Екатеринбурге: по сравнению с маем доля неипотечных сделок выросла в шесть с лишним раз. Проведение сделок без ипотеки стало возможным благодаря сервисам Домклик, предоставляемым клиентам, а также широкой сети офисов Сбера, в которых клиенты могут проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства».

Неипотечные сделки — это сделки без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги. 

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчётов» Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жильё без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте. В июне 2022 года более 70% неипотечных сделок в Сбере прошли с использованием сервиса электронной регистрации.

Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
781
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал