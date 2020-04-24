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Ипотека с господдержкой по льготной ставке 6,4%: главные вопросы о программе

Дата публикации: 24 апр 2020
Ипотека с господдержкой по льготной ставке 6,4%: главные вопросы о программе
Содержание

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»

Отвечаем на самые популярные вопросы о новой программе ипотеки с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. 

На покупку какого жилья предоставляется ипотека?

В ипотеку по ставке 6,4% годовых можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика.

Недвижимость на вторичном рынке можно приобрести? 

На покупку недвижимости на вторичном рынке — квартир, домов, комнат, долей — кредит не предоставляется.

А апартаменты?

Купить апартаменты — от застройщика и на вторичном рынке — в ипотеку по льготной ставке нельзя.

Частный дом от застройщика можно купить? 

Нет, только квартиры в многоквартирных домах от застройщика.

У любого застройщика можно купить квартиру по такой ставке?

У застройщиков, которые работают в рамках 214-ФЗ и аккредитованы Сбербанком.

Можно ли снизить действующую ставку по ипотеке Сбербанка до 6,4%?

Нет, льготная ставка действительна только для новых ипотечных кредитов. 

А рефинансировать ипотеку другого банка? 

Нет.

Если мне уже одобрили ипотеку по старой ставке, но кредит я не получил, возможен ли переход на новую программу? 

Да, для этого нужно обратиться к менеджеру банка. Но обратите внимание, что ваша заявка будет отправлена на повторное одобрение по новым условиям, и решение банка может измениться. 

Есть ли какие-то ограничения по сумме кредита?

  • до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • до 3 млн рублей — в других регионах России

При этом ограничений по стоимости квартиры нет. 

Какой первоначальный взнос?

От 20% стоимости недвижимости. 

Какой максимальный срок кредита?

20 лет.

До какого срока можно оформить ипотеку по льготной ставке 6,4%?

Оформить кредит по ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.

Ставка по оформленному кредиту будет действительная на весь срок кредитования. 

Нужно ли оформлять страхование недвижимости, жизни и здоровья?

Страхование недвижимости обязательно.

Страхование жизни и здоровья влияет на ставку, при отказе от страховки ставка будет увеличена на 1 п.п. и составит 7,4% годовых.

Можно ли оформить такую ипотеку полностью дистанционно?

Да, мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке без поездок в банк.

Выбрать подходящую квартиру, подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно онлайн на ДомКлик.

Менеджер заранее подготовит все документы, а вам останется только выбрать удобное время для оформления сделки.

Сотрудник банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сам приедет к вам домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов.

Как подать заявку на ипотеку?

Рассчитайте подходящие условия на калькуляторе и отправьте заявку на ипотеку в банк онлайн на ДомКлик.

Подать заявку на ипотеку

Где посмотреть подробные условия и документы для ипотеки с господдержкой 6,4%?

Подробнее о программе в центре поддержки клиентов

Не нашли ответ на свой вопрос? 

Задавайте вопросы в комментариях — будем дополнять статью. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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