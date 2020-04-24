Ипотека с господдержкой по льготной ставке 6,4%: главные вопросы о программе
- На покупку какого жилья предоставляется ипотека?
- Недвижимость на вторичном рынке можно приобрести?
- А апартаменты?
- Частный дом от застройщика можно купить?
- У любого застройщика можно купить квартиру по такой ставке?
- Можно ли снизить действующую ставку по ипотеке Сбербанка до 6,4%?
- А рефинансировать ипотеку другого банка?
- Если мне уже одобрили ипотеку по старой ставке, но кредит я не получил, возможен ли переход на новую программу?
- Есть ли какие-то ограничения по сумме кредита?
- Какой первоначальный взнос?
- Какой максимальный срок кредита?
- До какого срока можно оформить ипотеку по льготной ставке 6,4%?
- Нужно ли оформлять страхование недвижимости, жизни и здоровья?
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»
Отвечаем на самые популярные вопросы о новой программе ипотеки с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых.
На покупку какого жилья предоставляется ипотека?
В ипотеку по ставке 6,4% годовых можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика.
Недвижимость на вторичном рынке можно приобрести?
На покупку недвижимости на вторичном рынке — квартир, домов, комнат, долей — кредит не предоставляется.
А апартаменты?
Купить апартаменты — от застройщика и на вторичном рынке — в ипотеку по льготной ставке нельзя.
Частный дом от застройщика можно купить?
Нет, только квартиры в многоквартирных домах от застройщика.
У любого застройщика можно купить квартиру по такой ставке?
У застройщиков, которые работают в рамках 214-ФЗ и аккредитованы Сбербанком.
Можно ли снизить действующую ставку по ипотеке Сбербанка до 6,4%?
Нет, льготная ставка действительна только для новых ипотечных кредитов.
А рефинансировать ипотеку другого банка?
Нет.
Если мне уже одобрили ипотеку по старой ставке, но кредит я не получил, возможен ли переход на новую программу?
Да, для этого нужно обратиться к менеджеру банка. Но обратите внимание, что ваша заявка будет отправлена на повторное одобрение по новым условиям, и решение банка может измениться.
Есть ли какие-то ограничения по сумме кредита?
- до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- до 3 млн рублей — в других регионах России
При этом ограничений по стоимости квартиры нет.
Какой первоначальный взнос?
От 20% стоимости недвижимости.
Какой максимальный срок кредита?
20 лет.
До какого срока можно оформить ипотеку по льготной ставке 6,4%?
Оформить кредит по ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.
Ставка по оформленному кредиту будет действительная на весь срок кредитования.
Нужно ли оформлять страхование недвижимости, жизни и здоровья?
Страхование недвижимости обязательно.
Страхование жизни и здоровья влияет на ставку, при отказе от страховки ставка будет увеличена на 1 п.п. и составит 7,4% годовых.
Можно ли оформить такую ипотеку полностью дистанционно?
Да, мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке без поездок в банк.
Выбрать подходящую квартиру, подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно онлайн на ДомКлик.
Менеджер заранее подготовит все документы, а вам останется только выбрать удобное время для оформления сделки.
Сотрудник банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сам приедет к вам домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов.
Как подать заявку на ипотеку?
Рассчитайте подходящие условия на калькуляторе и отправьте заявку на ипотеку в банк онлайн на ДомКлик.
Подать заявку на ипотеку
Где посмотреть подробные условия и документы для ипотеки с господдержкой 6,4%?
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