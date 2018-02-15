Ипотека от 6% для семей с детьми
7 февраля 2018 года СберБанк запустил новую программу «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых.
Кредиты на покупку недвижимости в рамках новой госпрограммы смогут получить семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился (или родится) второй или третий ребенок.
Процентная ставка по ипотеке составит 6% годовых первые 3 года для семей, у которых родился второй ребенок, или первые 5 лет в случае рождения третьего ребенка.
Максимальная сумма кредита на покупку недвижимости в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 8 млн руб., для покупки жилья в остальных регионах — 3 млн руб.
В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика.