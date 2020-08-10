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Индекс московской недвижимости рассчитывается на основе данных ДомКлик

Дата публикации: 10 авг 2020
Индекс московской недвижимости рассчитывается на основе данных ДомКлик

10 августа Московская биржа и Сбербанк начали расчет и публикацию Индекса московской жилой недвижимости на основе данных ДомКлик. Этот индекс поможет участникам рынка принять взвешенное решение при инвестировании в недвижимость.

Значение Индекса московской недвижимости — средневзвешенное значение стоимости 1 кв. м жилья по административным округам Москвы. В расчете индекса участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах за исключением недвижимости стоимостью более 30 млн рублей.

Индекс рассчитывается на основе данных ДомКлик о реальных ипотечных сделках Сбербанка. Уникальность индекса — в точности используемых для расчета данных. Сегодня с привлечением ипотеки проходит примерно 55% сделок на рынке, а в регионах, где объемы сделок на первичном рынке выше (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар), — около 60%. Доля Сбербанка по новым выдачам — около 50%, а это значит, что в распоряжении ДомКлик огромный объем данных для анализа и точного расчета индекса.

Эти же данные использует сервис ДомКлик «Анализ цены», который помогает клиентам определить рыночную стоимость конкретной квартиры перед продажей или покупкой. Зная рыночную цену, основанную на ипотечных сделках Сбербанка, и имея подборку похожих объявлений на ДомКлик, продавцу проще принять решение об объективности цены, а покупателю — оценить справедливость цены и провести обоснованный торг с продавцом. Получить анализ можно за пару минут онлайн на ДомКлик.

«ʺАнализ ценыʺ — это уникальный сервис онлайн-оценки стоимости квартир, основанный на реальных ипотечных сделках Сбербанка. Он помогает определить оптимальную цену квартиры — как покупателям, так и продавцам. Алгоритм сравнивает квартиры более чем по 40 параметрам, а также учитывает тренды на изменение стоимости недвижимости, что позволяет говорить о его точности. Совместный проект ДомКлик и Московской биржи стал логичной стадией развития продукта. В дальнейшем это позволит строить аналитику по рынку жилой недвижимости и следить за его динамикой» — прокомментировал Алексей Лейпи, управляющий директор ДомКлик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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