Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
26K

Говорит ДомКлик: автоинформатор сообщит, кто и зачем звонит

Дата публикации: 05 июл 2018
Говорит ДомКлик: автоинформатор сообщит, кто и зачем звонит

Теперь, принимая входящий звонок от потенциального покупателя с сайта ДомКлик, владелец объявления сначала услышит:

адрес объекта недвижимости, которым интересуется покупатель 

цену недвижимости

одобрена у клиента ипотека Сбербанка или нет

если одобрена, то имя и отчество клиента

Зачем это нужно?

Доработка позволяет риелтору еще до начала разговора понять: о каком объявлении пойдет речь, как обращаться к клиенту, и одобрена ли ему ипотека Сбербанка.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
744
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал