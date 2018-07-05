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Говорит ДомКлик: автоинформатор сообщит, кто и зачем звонит
Дата публикации: 05 июл 2018
Теперь, принимая входящий звонок от потенциального покупателя с сайта ДомКлик, владелец объявления сначала услышит:
адрес объекта недвижимости, которым интересуется покупатель
цену недвижимости
одобрена у клиента ипотека Сбербанка или нет
если одобрена, то имя и отчество клиента
Зачем это нужно?
Доработка позволяет риелтору еще до начала разговора понять: о каком объявлении пойдет речь, как обращаться к клиенту, и одобрена ли ему ипотека Сбербанка.
Юля Тихонова
Автор статьи
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