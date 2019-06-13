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Государство оплатит затраты на утепление при капитальном ремонте зданий

Дата публикации: 13 июн 2019
Государство оплатит затраты на утепление при капитальном ремонте зданий

В России запустили программу по улучшению энергоэффективности жилых зданий, качества жизни и их комфортабельности. В рамках проекта власти намерены решить вопросы касательно экологичности, сокращения потребления энергетических ресурсов, экономической безопасности страны. В связи с эти выделяются средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В рамках проекта из бюджета будут выделены средства для Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Владельцы квартир, срок эксплуатации которых составляет более 5 и не менее 60 лет, смогут получить частичную компенсацию затрат на энергоэффективность жилого дома, а также для оплаты полученных на капитальный ремонт кредитов.

Основным условием для получения финансовой помощи является высокий уровень выполняемых работ. После капитального ремонта расходы на коммунальные услуги должны уменьшиться не менее, чем на 10% по каждому жилому многоквартирному дому. Размер помощи для каждого дома будет рассмотрен отдельно, но не может превышать 80% от расходов на проведение капитального ремонта и 5 миллионов рублей.

Сейчас оплата коммунальных услуг занимает в среднем 70% от жилищно-коммунальных услуг, а потому меры по повышению энергосбережения окажутся эффективными. К примеру, теплоизоляция жилых домов с использованием минеральной ваты может сократить потребление электроэнергии на 40%, показывают исследования.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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