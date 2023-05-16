Госдума рассмотрит закон об освобождении дольщиков от уплаты НДФЛ с региональных компенсаций
Госдума России 17 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с недвижимости, компенсированной регионами при банкротстве застройщика.
Достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными законами. Сейчас обложению НДФЛ не подлежат доходы, полученные гражданами за счёт имущества федерального Фонда развития территорий.
Ранее в Госдуме разработали законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд.
Как поясняли авторы законопроекта, часто юристы по обращениям дольщиков выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая им огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки. При этом девелоперы в большинстве случаев готовы досудебно устранять недостатки. По законопроекту граждане смогут обращаться в суд только в том случае, если девелопер не исполнит свои обязательства, не исправит недостатки и не возместит затраты на их исправление.
В середине 2023 года участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подать заявление на получение компенсации через портал госуслуг. Сейчас заявление можно подать только через специальную форму на сайте Фонда развития территорий или через Почту России.