Госдума приняла закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
16 июля 2019 года Госдума приняла правительственный закон, уточняющий порядок включения военных в число участников накопительно-ипотечной системы (НИС) для приобретения жилья — сообщают РИА Новости.
Законом закрепляется норма о добровольном участии в НИС военнослужащих, которые ранее не воспользовались правом стать ее участниками, были уволены с военной службы и в дальнейшем заключили новые контракты о прохождении военной службы.
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Действующее законодательство при определении основания для включения военнослужащих в реестр участников накопительной системы допускает неоднозначное толкование. Таким образом, ранее могли нарушаться права военнослужащих, которые не воспользовались правом стать участниками НИС, были уволены с военной службы и в дальнейшем заключили новые контракты.
Уточняется также, что военнослужащие, которые были признаны нуждающимися в жилье, но не изъявили желание, не могут являться участниками НИС.