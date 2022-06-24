Главное за неделю: Сбер запустил ипотеку с гоcподдержкой от 6,7%, на Домклик можно получить скидку по ипотеке 0,7%
- Сбер запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых
- Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых
- Владимир Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
- Сбер запустил ипотеку на завершение строительства жилого дома
- Минстрой предложил увеличить обеспеченность россиян жильем
- Марат Хуснуллин заявил о необходимости снизить ипотечные ставки для вторичного жилья
- Регионы России разделили на семь кластеров по активности рынка жилья
1. Сбер запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых
Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме.
Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на покупку квартиры на первичном рынке составляет 6,7% годовых — она доступна при использовании сервиса электронной регистрации от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заемщика.
Рассчитать ипотеку с господдержкой
2. Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых
Получить скидку 0,7% могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на Домклик.
Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости.
Выбрать недвижимость
3. Владимир Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года, пишет Российская Газета. Сейчас программа распространяется на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Оформить семейную ипотеку на покупку готового или строящегося жилья и на строительство дома в Сбере можно по ставке от 5,3%.
Рассчитать семейную ипотеку
4. Сбер запустил ипотеку на завершение строительства жилого дома
В рамках базовой программы «Строительство жилого дома» теперь можно взять кредит на завершение строительства — ипотека выдаётся как на достройку жилого дома на имеющемся участке, так и на покупку земли с недостроенным домом и завершение его строительства. Ранее кредиты по этой программе выдавались только на строительство «с нуля».
Рассчитать ипотечные условия на завершение строительства дома
5. Минстрой предложил увеличить обеспеченность россиян жильем
В Минстрое разработали стратегию до 2030 года, которая предусматривает увеличение обеспеченности жильем в России с 26,9 до 33,8 «квадрата» на душу населения, пишет РБК.
По планам министерства, к 2030 году каждый пятый кв. м жилой площади в России должен быть новым. К этому времени планируется обеспечить объем строительства многоквартирных жилых домов в размере не менее 140 млн кв. м в год, ускорить движение жилищных очередей, восстановить права всех обманутых дольщиков и обеспечить превышение ежегодного объема расселения аварийного фонда над объемом новых объектов, признанных аварийными.
6. Марат Хуснуллин заявил о необходимости снизить ипотечные ставки для вторичного жилья
Ипотечную ставку на российском рынке вторичного жилья необходимо снижать, заявил курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ставка снизилась с 14 до 12%, но это все равно много, учитывая, что вторичный рынок имеет значительное влияние на всю отрасль, пишут Ведомости.
«Важно поддержать не только новое жилье, но и найти механизм, чтобы поддержать, чтобы быстрее начать финансировать и вторичное жилье. Без этого и первичное жилье будет достаточно тяжело идти», — сказал вице-премьер.
Выбрать недвижимость
7. Регионы России разделили на семь кластеров по активности рынка жилья
В правительстве России разделили регионы на семь кластеров в зависимости от активности рынка жилья и доступности жилой недвижимости для населения — Москва, Подмосковье и Калининградская область попали в динамичные рынки, тогда как Дагестан, Камчатский и Хабаровский края были признаны сложными рынками, сообщает РИА Новости.Также выделены сбалансированные рынки с большими объемами ввода жилья и высоким уровнем его доступности (Белгородская, Воронежская, Калужская, Ростовская обоасти), несбалансированные рынки с дефицитом жилья и оттоком населения (Алтай, Мордовия, Тыва), регионы догоняющего развития со снижением численности населения и избыточным предложением недвижимости (Нижегородская и Тверская области), рынки с избыточным предложением и снижением доходов населения (Брянская, Ивановская и Костромская области), а также несбалансированные рынки с нехваткой доходов при невысоком вводе (Марий Эл и Пермский край).