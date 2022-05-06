Главное за неделю: Сбер снизил ставки по ипотеке, в России выросли продажи новостроек
1. Сбер снизил ставки по ипотеке
1 мая 2022 года Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки и жилье на вторичном рынке. Ставки снижены до 13,9% для зарплатных клиентов при условии электронной регистрации, страхования жизни и здоровья и скидки при выборе объекта недвижимости на Домклик.
По программе «Господдержка 2020» ставки снижены до 8,7% при условии электронной регистрации, страхования жизни и здоровья.
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2. Продажи новостроек в России выросли в первом квартале почти на треть
Росреестр в январе-марте 2022 года зарегистрировал в России 247 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА Новости.По продажам новостроек лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края.
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3. Домклик зафиксировал рекорд по сделкам без ипотеки
Домклик в марте текущего года зарегистрировал рекорд по сделкам, заключенным без ипотеки — таких сделок в Сбербанке было на 16% больше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2021 года.
По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в марте 2022 года по количеству проведенных неипотечных сделок в Сбере стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
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4. IT-спецалистам планируется выдать 50 тысяч льготных кредитов
Правительство запустило программу льготной ипотеки под 5% для работников IT-сферы. До конца 2024 года планируется выдать около 50 тыс. таких кредитов примерно на 240 млрд рублей, сообщает Коммерсант.
«Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — прокмментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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5. Стали известны регионы-лидеры по вводу жилья в России
Более одного квадратного метра на человека введено в семи регионах РФ: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. Эксперты РИА Новости заметили, что четыре из семи регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году.
Меньше всего жилья введено в Чукотском автономном округе, в Мурманской области, в Магаданской области. Еще в трех регионах — Камчатском крае, Еврейской автономном области и Забайкальском крае — в 2021 году было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.