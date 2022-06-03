Главное за неделю: Сбер снизил ставки по ипотеке, льготную ипотеку распространили на самостоятельное строительство
- Сбер снизил ставки по ипотеке и размер первоначального взноса
- Льготную ипотеку распространили на самостоятельное строительство домов
- Минцифры допускает снижение ставки по ИТ-ипотеке до 1%
- Домклик зафиксировал трёхкратный рост объёма выдач на двухкомнатные квартиры по семейной ипотеке
- С начала года клиенты Домклик помогли спасти 2 гектара леса
- Большинство россиян мечтают купить недвижимость в Москве, Петербурге и Сочи
1. Сбер снизил ставки по ипотеке и размер первоначального взноса
30 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на ИЖС как по базовой программе — от 10.9%, так и по льготным программам. В рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» ипотека на ИЖС доступна по ставке от 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» от 1,5% годовых.
Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье тоже улучшились — кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых.
Размер минимального первоначального взноса по ряду программ теперь составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства.
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2. Льготную ипотеку распространили на самостоятельное строительство домов
В России запустили пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками, пишет РБК.
Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами.
3. Минцифры допускает снижение ставки по ИТ-ипотеке до 1%
Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в некоторых регионах может опуститься до 1% годовых в ряде регионов, пишет ТАСС.
«Регионы в своих бюджетах могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишника, до 2% уже есть примеры. Я думаю, что будет и 1%», — сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Подробнее об IT-ипотеке
4. Домклик зафиксировал трёхкратный рост объёма выдач на двухкомнатные квартиры по семейной ипотеке
Общая сумма выданных кредитов для семей с детьми по всем видам объектов недвижимости составила 442,6 млрд рублей за все время действия программы. При этом с начала 2022 года сумма выдач составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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5. С начала года клиенты Домклик помогли спасти 2 гектара леса
Аналитики Домклик подсчитали, что с начала 2022 года клиенты помогли сохранить от вырубки более 800 деревьев благодаря четырем онлайн-сервисам: онлайн-заявке на ипотеку, сервисам электронной регистрации, безопасных расчетов и оценки недвижимости. Ранее для оказания этих услуг приходилось использовать много бумаги.
6. Большинство россиян мечтают купить недвижимость в Москве, Петербурге и Сочи
По данным исследования сервиса «Работа.ру», самыми желанными городами для покупки жилья у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, их выбирают из-за возможностей для карьерного и личного развития и хорошего уровня жизни, сообщает РИА Новости.
В список «городов мечты» также вошли Краснодар, Калининград и Казань.