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Главное за неделю с 4 по 7 марта 2024 года

Новости
07 мар 2024
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Главное за неделю с 4 по 7 марта 2024 года
Содержание

1. Ставку по «Семейной ипотеке» предлагают связать с числом детей

Для российских семей, в которых родился второй и третий ребенок, предложили уменьшить ставку по льготной программе «Семейная ипотека» до 5% и 4% соответственно.

Кредит могут получить семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет; семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

2. В Госдуме предложили повысить маткапитал

Материнский капитал на второго, третьего и любого следующего ребенка с февраля 2025 года предлагают повысить до 1 млн руб. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы.

Предлагаем установить маткапитал с 1 февраля следующего года: 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. на второго, а также на третьего ребенка (при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало).

Фото эксперта
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Предполагается, что закон вступит в силу 1 февраля 2025 года.

Узнать подробнее о получении материнского капитала в 2024 году>>

3. Льготная ипотека для учителей может появиться в России

Рабочая группа при Минпросвещения России прорабатывает вопрос о создании новой программы льготной ипотеки — для учителей.

Ранее с такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила выдавать льготные кредиты под 2% годовых педагогам до 30 лет, которые проработали в школе минимум один год с нагрузкой на одну ставку и выше.

В Минпросвещения деталей не привели, но рассказали, что рабочая группа думает над созданием отдельного ипотечного продукта. При этом там не исключают расширение категорий заемщиков в существующих льготных программах.

4. Домклик назвал ЖК Москвы с самыми низкими ценами на квартиры

Аналитики Домклик составили рейтинг самых бюджетных новостроек Москвы на конец февраля 2024 года, в которых можно купить квартиру или апартаменты стоимостью от 4,9 до 6,3 млн руб.

В списке оказались такие жилые комплексы, как, например, «Цветочные поляны» в Новой Москве, где стоимость жилья начинается от 4,9 млн руб., и Сити-комплекс «Перец» в районе Митино. Там цены стартуют от 5,3 млн руб.

Смотреть полный рейтинг>>

5. Почти 4,5 млрд рублей получили регионы на расселение аварийных домов с начала года

Фонд развития территорий направил российским регионам около 4,5 млрд руб. на расселение аварийного жилья за первые месяцы 2024 года.

С начала года фонд одобрил заявки Крыма, Ленинградской, Ростовской и Томской областей, а также Пермского края. Этим регионам направили 1,44 млрд руб. По уже заключенным контрактам на покупку квартир для переселения перечислили еще 3,05 млрд руб.

С 2019 года, за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ФРТ направил регионам 435,6 млрд руб.

Читайте, как переселиться из аварийного дома>>

6. Домклик выяснил, где в Москве продаются квартиры с самыми большими кухнями

Аналитический центр Домклик изучил рынок недвижимости в Москве и определил районы, где продается жилье с самыми большими и маленькими кухнями.

Исследование показало, что кухни с наибольшей площадью — в квартирах центральных и западных районов столицы, а самые маленькие — в восточных, северо-восточных районах и Новой Москве.

Читать все исследование>>

7. Около 260 млрд рублей потребуется в 2024 году на продление «Семейной ипотеки»

Дополнительные расходы на льготную программу «Семейная ипотека», связанные с ее продлением и ростом ключевой ставки, в этом году составят порядка 260 млрд руб. Об этом сообщил Минфин РФ.

Действие этой программы, а также выплаты в 450 тыс. руб. многодетным на погашение ипотеки, планируется продлить до 2030 года.

Общая сумма расходов на «Семейную ипотеку» может составить около 1,5 трлн руб.

Узнать больше о получении льготной ипотеки в 2024 году>>

8. Домклик и ГК «Гранель» сократили время проведения ипотечной сделки до 15 минут

При оформлении ипотеки на Домклик покупатели квартир в жилых комплексах группы компаний «Гранель» теперь могут провести сделку всего за 15 минут. А на рассмотрение кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора понадобится не больше одного дня.

Этого удалось добиться благодаря оцифровке бизнес-процессов, таких как подбор квартиры, бронирование, подача кредитной заявки в банк и получение решения.

С помощью онлайн-ипотеки можно купить жилье в комплексах девелопера в Москве, Московской области и Уфе.

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9. Домклик проводит опрос: Хотели бы вы иметь загородный дом?

Жить в своем доме — мечта многих, и Домклик может помочь ее исполнить. А чтобы сделать этот процесс лучше, быстрее и комфортнее для вас, пожалуйста, расскажите нам подробнее о ваших планах.

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10. Домклик и DOGMA запустили льготную ипотеку Сбера с увеличенным лимитом

Домклик и федеральный девелопер DOGMA начали выдавать «Семейную ипотеку» Сбера с увеличенным лимитом. Клиенты смогут получить до 15-30 млн руб. на покупку недвижимости в зависимости от региона и приобрести более просторное жилье.

Тысячи семей смогут приобрести более просторное и комфортное жилье на выгодных условиях благодаря расширенному лимиту по «Семейной ипотеке» от Сбера. Мы рады предлагать нашим клиентам и партнерам наилучшие условия.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По программе можно взять ипотеку на готовое и строящееся жилье на условиях ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми.

Узнать подробные условия>>

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