Главное за неделю с 26 февраля по 1 марта 2024 года
- «Семейную ипотеку» и программу материнского капитала в России продлят до 2030 года
- Домклик и Dogma запускают получение ипотеки не выходя из дома
- Льготную ипотеку в Сбере можно получить с повышенным лимитом
- Узнать больше>>
- Какие изменения и события ждут собственников и покупателей жилья в марте
- Домклик выяснил, сколько стоит аренда жилья в российских мегаполисах
- Эксперты рассказали, как выгодно купить квартиру в 2024 году
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1. «Семейную ипотеку» и программу материнского капитала в России продлят до 2030 года
Льготную программу «Семейная ипотека» могут продлить в России до 2030 года. Такую инициативу озвучил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Программа «Семейная ипотека» действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры.
Также глава государства предложил продлить программу материнского капитала.
Узнать больше о получении льготной ипотеки и материнского капитала в 2024 году>>
2. Домклик и Dogma запускают получение ипотеки не выходя из дома
Домклик и федеральный девелопер DOGMA договорились о развитии онлайн-ипотеки. Теперь клиенты смогут оформить сделку, находясь в любой точке страны, не выходя из дома и за 1 день.
Мы ценим, что наш надёжный партнер DOGMA поддерживает стремление Домклик к цифровизации процессов в сделках с недвижимостью. Вместе мы делаем их быстрыми, удобными и безопасными.
При заключении сделок будет использоваться цифровая подпись.
Мы отмечаем в настоящий момент возросший перекрёстный спрос на покупку жилья из разных регионов РФ. В частности в Краснодаре в наших жилых проектах совершаются порядка 50% сделок покупателями из регионов, в том числе уральских и северных. Есть запрос и на покупку жилья от кубанских жителей в Московском регионе.
Использование онлайн-ипотеки позволит клиентам максимально быстро и удобно оформить сделку, в какой бы точке нашей страны они не находились.
3. Льготную ипотеку в Сбере можно получить с повышенным лимитом
Клиенты СберБанка смогут получить «Семейную ипотеку» на приобретение квартир в новостройках с увеличенной в 2,5 раза максимальной суммой кредита. Благодаря этому можно приобрести более просторное жильё.
Так, в Сбере можно получить ипотеку на сумму до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн рублей — в остальных регионах. Тогда как базовые лимиты по «Семейной ипотеке», утверждённые правительством России, — 12 млн и 6 млн рублей соответственно.
Сумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке 6%. А сyммa cвышe лимита — пo рыночной ставке.
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4. Какие изменения и события ждут собственников и покупателей жилья в марте
Собрали главные изменения и события на рынке недвижимости и ипотеки в марте 2024 года на одной странице.
С 1 марта 2024 года вступит в силу стандарт для управляющих компаний, в рамках которого организации будут обязаны разъяснять собственникам стоимость ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Также с марта Центробанк вновь ужесточит требования к выдаче ипотеки и повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Подробнее о том, что изменится для собственников и покупателей жилья — читайте в нашей подборке>>
5. Домклик выяснил, сколько стоит аренда жилья в российских мегаполисах
Аналитики Домклик изучили рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших регионах России и назвали мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Дороже всего снимать квартиру в Москве, где стоимость аренды достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже: в Санкт-Петербурге — 34,2 тыс., Московской области — 28,2 тыс., Новосибирской — 26,5 тыс. и Свердловской — 24,3 тыс. рублей.
Меньше всего аренда стоит в Воронежской области — 15,9 тыс., а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан — по 17,1 тыс. рублей.
Читать всё исследование>>
6. Эксперты рассказали, как выгодно купить квартиру в 2024 году
Как купить квартиру, когда цены на недвижимость растут, а ставки по базовым программам ипотеки достигают 18%? Какую квартиру сейчас выгодно покупать — во вторичке или в новостройке? Какие скидки дают продавцы квартир и можно ли дополнительно сбавить стоимость?
Отвечаем на эти вопросы вместе с экспертами ⬇️