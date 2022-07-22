Главное за неделю: Банк России снизил ключевую ставку до 8%, Сбер уменьшил размер первоначального взноса
- Банк России снизил ключевую ставку до 8%
- Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке
- Сбер с 26 июля снизит ставки по ипотеке на 0,6%
- Сбер снизит ставку по уже выданной ипотеке
- Число новых ипотечных кредитов выросло за июнь на 75%
- Сбер выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство
- Апартаменты в России не будут приравнивать к жилью
- В Госдуму внесен проект о вычете по НДФЛ для арендаторов жилья
- Михаил Мишустин назвал ипотеку «одним из главных драйверов жилищного строительства»
1. Банк России снизил ключевую ставку до 8%
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 1,5 пункта, до 8%. Это пятое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%. С апреля ставка начала снижаться и сейчас находится на уровне середины 2017 года.
2. Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке
Сбер снизил размер минимального первоначального взноса сразу по двум программам жилищного кредитования.
По программе «Приобретение готового жилья» — при подтверждении дохода и занятости — минимальный взнос уменьшается с 20 до 15% стоимости недвижимости.
По программе «Ипотека по двум документам» — при приобретении готового либо строящегося жилья без подтверждения дохода — с 30 до 20%.
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3. Сбер с 26 июля снизит ставки по ипотеке на 0,6%
С 26 июля СберБанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.
4. Сбер снизит ставку по уже выданной ипотеке
Данное решение касается ипотеки, оформленной в период с 1 марта по 30 мая 2022 года включительно по ставке 13,9% годовых и выше.
На текущий момент ставку по действующей ипотеке можно снизить — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке. Предложением на снижение можно воспользоваться только один раз и только до 15 октября 2022 года.
5. Число новых ипотечных кредитов выросло за июнь на 75%
В России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тысячи до 57,5 тысячи по сравнению с маем. К таким выводам пришло Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Объем выданных займов увеличился на 68% и достиг 219,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в мае 2022 года по стране было оформлено 32,9 тысячи кредитов на 130,5 миллиарда.
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6. Сбер выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство
За первое полугодие 2022 года клиенты Сбера взяли ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) больше, чем за весь прошлый год в целом, при этом спрос на такие кредиты продолжает расти. Аналитики сервиса Домклик отмечают двукратный рост такой ипотеки в количественном выражении и более чем трёхкратный рост в денежном за 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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7. Апартаменты в России не будут приравнивать к жилью
Как заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, такое решение противоречило бы действующему Жилищному кодексу.
По словам Пахомова, апартаменты невозможно обеспечить социальной инфраструктурой из-за их расположения. Поэтому речь не идёт о том, чтобы признать их жильем. Однако в парламенте продолжают работать над решением двух основных проблем, связанных с апартаментами — высокие налоги и коммунальные платежи.
8. В Госдуму внесен проект о вычете по НДФЛ для арендаторов жилья
Законопроект о предоставлении гражданам социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на аренду жилья внесён в Госдуму, пишет РИА Новости.
«В законопроекте говорится, что максимальный размер налогового вычета должен составлять 120 тысяч рублей в год. Для его получения съёмщикам потребуется предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду. Только при соблюдении этих условий они смогут получить налоговый вычет», — объясняет лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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9. Михаил Мишустин назвал ипотеку «одним из главных драйверов жилищного строительства»
Правительство России прорабатывает меры, которые позволят не снижать темпы ввода нового жилья и выдачи ипотеки, в том числе по льготным программам, сообщает ТАСС.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что одним из главных драйверов жилищного строительства является ипотека. «В прошлом году здесь удалось добиться серьёзных результатов. В рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Темп набран высокий», — указал глава кабмина.