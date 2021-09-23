ГК «А101» и СберБанк запускают программу «Ипотека траншами»
ГК «А101» и СберБанк запускают принципиально новую ипотечную программу, которая значительно снижает размер ипотечного платежа. По ее условиям, ипотечный кредит выдается покупателю квартиры двумя траншами: 30% от суммы кредита сразу после заключения договора, а оставшиеся 70% — не позднее, чем за 4 месяца до ввода дома в эксплуатацию.
В рамках программы можно получить кредит на сумму до 60 млн рублей на срок до 30 лет по ставке 8,5% при условии страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.
Программа распространяется на все квартиры в проектах, которые реализует ГК «А101»: «Прокшино», «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Белые ночи» и «Южные сады».
Сейчас ежемесячные «жилищные» расходы семьи, которая живет на съемной квартире и выплачивает ипотеку за собственное жилье на стадии строительства, как правило, превышают 100 тыс. рублей. Новая программа позволяет покупателю жилья обслуживать только 30% от общей суммы кредита практически до момента переезда в новую квартиру, что сокращает общий уровень расходов примерно на треть.
Она может стать эффективным инструментом для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но ограничен в возможностях и по разным причинам не попадает под действие государственных ипотечных программ.
Таким образом, группа совместно с банками-партнерами продолжает внедрять в свою практику эффективные способы снижения размера ежемесячного платежа для покупателей квартир.