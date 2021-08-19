Где в России чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости
ДомКлик от Сбера составил рейтинг регионов России с самым высоким процентом использования электронной регистрации недвижимости при сделках купли-продажи: статистика собрана на базе Открытых Данных и актуальна на момент публикации.
Лидером стала Магаданская область — с проведением электронной регистрации тут проходит 96% всех сделок купли-продажи недвижимости. На втором месте — Республики Дагестан и Тыва с показателем в 93%.
Замыкает тройку лидеров Москва. С использованием услуги «Электронная регистрация недвижимости» в столице совершается 92% от всех сделок.
Далее идут Ленинградская область, Республика Бурятия и Камчатский край с показателем 91%. У Республики Саха (Якутия) и Санкт-Петербурга по 90%.
По всей стране общее количество сделок купли-продажи недвижимости с проведением электронной регистрации в июле 2021 года составило 78 226. С проведением регистрации в «бумажной» форме — 19 468.
Сервис электронной регистрации позволяет оформить право собственности на недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Весь процесс происходит в банке — за один визит.