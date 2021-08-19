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Где в России чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости

Дата публикации: 19 авг 2021
Где в России чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости

ДомКлик от Сбера составил рейтинг регионов России с самым высоким процентом использования электронной регистрации недвижимости при сделках купли-продажи: статистика собрана на базе Открытых Данных и актуальна на момент публикации.

Лидером стала Магаданская область — с проведением электронной регистрации тут проходит 96% всех сделок купли-продажи недвижимости. На втором месте — Республики Дагестан и Тыва с показателем в 93%.

Замыкает тройку лидеров Москва. С использованием услуги «Электронная регистрация недвижимости» в столице совершается 92% от всех сделок.

Далее идут Ленинградская область, Республика Бурятия и Камчатский край с показателем 91%. У Республики Саха (Якутия) и Санкт-Петербурга по 90%.

По всей стране общее количество сделок купли-продажи недвижимости с проведением электронной регистрации в июле 2021 года составило 78 226. С проведением регистрации в «бумажной» форме — 19 468.

Где в России чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости №1

Сервис электронной регистрации позволяет оформить право собственности на недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Весь процесс происходит в банке — за один визит.

Подробнее об электронной регистрации недвижимости

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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