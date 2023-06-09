Где самые низкие цены на частные дома, что с ключевой ставкой Центробанка, как стать первым жителем СберСити — главное за неделю
- Центробанк России вновь оставил ключевую ставку 7,5%
- Сбер начал кредитовать ИЖС через эскроу
- Герман Греф анонсировал старт продаж квартир в СберСити
- Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов
- Россияне смогут получать квалифицированные электронные подписи для сделок с жильём за границей
- Домклик назвал регионы с самой дешёвой загородной недвижимостью
- Полезные статьи и инструкции прошедшей недели
1. Центробанк России вновь оставил ключевую ставку 7,5%
Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение сохранить ключевую ставку 7,5% годовых. На этом уровне ставка ЦБ держится уже с сентября.
Вместе с тем, Банк России допустил, что в условиях постепенного роста инфляционного давления ключевую ставку могут повысить на ближайших заседаниях.
2. Сбер начал кредитовать ИЖС через эскроу
Сбер запустил пилотный проект по кредитованию малоэтажных жилых комплексов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) через эскроу-счета. Такая схема будет реализована для проекта «Дмитров Дом» группы «Самолёт» и, как считают в банке, получит широкое распространение на рынке.
Чтобы купить коттедж или таунхаус в кластере «Дмитров Дом» в ипотеку с использованием эскроу-счёта, покупателю нужно подать заявку на ипотеку в Сбере, а затем заключить с застройщиком договор долевого участия, в котором прописано, что расчёт между покупателем и продавцом пройдёт по эскроу.
Популярность ипотеки на ИЖС продолжает активно расти. По прогнозам аналитиков Домклик, по итогам 2023 года объёмы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере достигнут 200 млрд рублей — это вдвое больше, чем в прошлом году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.
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3. Герман Греф анонсировал старт продаж квартир в СберСити
Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф анонсировал старт продаж квартир в проекте СберСити в Рублёво-Архангельском.
Рублёво-Архангельское — это территория в экологически-чистом районе Кунцево на западе Москвы, в 20 минутах от центра — станции метро Шелепиха. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства и продажи недвижимости — занимается Сбер — крупнейший финансовый институт и IT-компания страны. Сбер полностью строит всю инфраструктуру: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства.
Часть жилья будет достроена осенью 2023 года, а полностью проект будет реализован в 2032 году. Первые жители поселятся в СберСити уже в третьем квартале этого года.
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4. Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов
Законопроект, который позволит использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки — таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов, одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сейчас семьи, проживающие в домах блокированной застройки, не могут использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий, потому что такое жильё не попадает под определение «объект индивидуального жилищного строительства».
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5. Россияне смогут получать квалифицированные электронные подписи для сделок с жильём за границей
Россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Это позволит удалённо продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Разработкой проекта занимаются Минцифры и Россотрудничество. Планируется, что его запустят до конца 2023 года.
Первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью, может стать Белоруссия. По информации Минцифры, проект по выдаче российской электронной подписи может появиться в консульских учреждениях России и в других государствах — членах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Киргизии.
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6. Домклик назвал регионы с самой дешёвой загородной недвижимостью
Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области, Мордовии, Вологодской, Смоленской и Брянской областях. К таким выводам пришли аналитики Домклик, проанализировав объявления.
Так, в Курганской области один квадратный метр загородной недвижимости стоит 27,2 тыс. рублей, в Мордовии — 28,2 тыс. рублей, в Вологодской области — 32 тыс. рублей. Дороже всего обойдутся загородные дома в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Севастополе.
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