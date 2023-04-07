Где дешевле купить загородный дом в Подмосковье, новая ипотека Сбера на коммерческую недвижимость для физлиц — главное за неделю
1. Сбер запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц
Теперь клиенты Сбера — физические лица — могут взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и ИП. Например, самозанятый репетитор, мастер маникюра или фитнес-тренер смогут найти удобное помещение и выгодно приобрести его в ипотеку на Домклик, что поможет развивать своё дело.
Ставка по коммерческой ипотеке — от 12,7% годовых. Первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от 1 года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. руб. до 100 млн руб.
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2. Аналитики Домклик выяснили, сколько стоит загородный дом в пригородах Москвы
Самые бюджетные предложения загородных домов в пригородах Москвы весной 2023 года — по цене около 5-6 млн руб. — расположены в Егорьевске, Серебряных прудах и Орехово-Зуеве, выяснили аналитики Домклик.
Самая дорогая загородная недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Городами-лидерами являются Одинцово — 41 млн рублей, Красногорск — 36 млн, Истра — 33 млн, Краснознаменск — 21 млн. Это медианная стоимость загородного дома площадью 180 кв. м.
Поведение продавцов по-прежнему сильно зависит от экономических и политических факторов, отмечают аналитики. Тем не менее, 2023 год будет активным для рынка загородной недвижимости — этому будут способствовать большое количество предложений, рост девелоперской активности и выход новых загородных проектов различной ценовой категории, прогнозируют эксперты.
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3. В каких регионах быстрее всего копят на «квадрат» жилья
Жители Челябинской области, Красноярского края и Волгоградской области могут быстрее всего накопить на 1 кв. м в новостройке — это занимает 37-38 дней, выяснили аналитики Домклик. Это самый короткий срок среди рассматриваемых топ-18 регионов по числу ипотечных выдач.
Больше всего времени для накопления средств на покупку 1 кв. м на первичном рынке потребуется заёмщикам из Санкт-Петербурга — 55 дней, Пермского края — 53 дня и Нижегородской области — 51 день. В рейтинге регионов по этому показателю Москва занимает 12-е место — здесь собрать нужную сумму получится в среднем за 48 дней.
За последние 4 года — с февраля 2019 по февраль 2023 — средний срок накопления вырос в большинстве регионов. Самый заметный рост зафиксирован в регионах с высоким спросом на жильё — в Краснодарском крае — с 36 до 45 дней, Омской области — с 38 до 47 дней, в Татарстане — с 44 до 51 дня.
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4. Каждый четвёртый россиянин, взявший ипотеку, планирует погасить её за 5 лет
8,2% россиян хотят купить квартиру в ближайшие полгода, при этом более половины из них готовы взять ипотеку, а каждый четвёртый — планирует закрыть кредит в течение 5 лет, показал опрос СберСтрахования. Его проводили в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.
За два года сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн руб. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани — 1,8 млн.
Больше всего потенциальных покупателей, которые планируют оформить ипотеку, — в Краснодаре (97%), Тюмени (83%), Казани (82%), Уфе (79%), Омске (76%), Набережных Челнах и Санкт-Петербурге (по 71%). Меньше всего хотят взять жилищный кредит в Махачкале (35%).
5. Спрос на ипотеку Сбера в марте вырос на 34%: какие программы востребованы
Сбер в марте 2023 года выдал 103,3 тыс. ипотечных кредитов на 335 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в феврале, по количеству и на 36% больше в денежном выражении.
Россияне активно берут ипотеку с господдержкой. По данным аналитиков Домклик, в марте по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» оформлено свыше 37 тыс. кредитов на 156,9 млрд руб. — на 53% больше, чем в феврале.
Чаще всего льготную ипотеку в марте оформляли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.