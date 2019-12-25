ДомКлик запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры
Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.
Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.
«Квартира на вторичном рынке — это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.
Как сделать объявление главным
Объявление будет главным, если выполняется хотя бы одно из условий:
- Объявление напрямую от собственника
- Объявление с продвижением «Премиум»
- Объявление с продвижением «Экспресс»
Для продвижения объявлений о продаже квартир на вторичном рынке доступны два тарифа — «Премиум» и «Экспресс». В первом случае объявление выделяется цветом и показывается в поисковой выдаче выше всех остальных. На тарифе «Экспресс» объявление показывается выше обычных, но ниже объявлений с тарифом «Премиум». Подробнее о тарифах и условиях.
В обоих случаях объявления становятся более заметными, что позволяет получить больше звонков от потенциальных покупателей и увеличивает шансы на успешную продажу квартиры. Оплатить услугу продвижения объявления можно банковской картой в личном кабинете ДомКлик.
Если все объявления о продаже одной и той же квартиры размещены не напрямую от собственника и без платного продвижения, система Домклик сама определяет среди них главное объявление и его копии по следующим параметрам:
- Наличие не менее трех фотографий
- Корректный кадастровый номер
- Время размещения (чем раньше, тем лучше)
- Подробное заполнение параметров (этаж и площадь квартиры, год строительства дома и т.д.)
Размещение объявлений на ДомКлик на обычных условиях остается бесплатным для всех пользователей.