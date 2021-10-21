Домклик запустил сервис сравнения недвижимости
Новый сервис позволяет сравнить объявления о продаже вторичной недвижимости и выбрать лучший вариант для себя из 2 млн предложений на Домклик.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно добавить объявления в список сравнения.
Мы в Домклик каждый день сталкиваемся с тысячами историй поиска и выбора квартиры мечты. Поэтому мы хорошо понимаем, что
— одна из самых важных сделок в жизни человека, и знаем, как сложно бывает выбрать недвижимость, подходящую по цене, планировке и множеству других характеристик.
Бесплатный онлайн-сервис сравнения недвижимости поможет покупателю принять взвешенное решение и значительно облегчит процесс выбора подходящего жилья.
Система проанализирует каждое объявление по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие.
Чек-лист для проверки недвижимости поможет всё учесть, зафиксировать даже самые неочевидные детали и в итоге сделать правильный выбор.