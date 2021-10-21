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Домклик запустил сервис сравнения недвижимости

Дата публикации: 21 окт 2021
Домклик запустил сервис сравнения недвижимости

Новый сервис позволяет сравнить объявления о продаже вторичной недвижимости и выбрать лучший вариант для себя из 2 млн предложений на Домклик.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно добавить объявления в список сравнения.

Мы в Домклик каждый день сталкиваемся с тысячами историй поиска и выбора квартиры мечты. Поэтому мы хорошо понимаем, что

покупка квартиры

— одна из самых важных сделок в жизни человека, и знаем, как сложно бывает выбрать недвижимость, подходящую по цене, планировке и множеству других характеристик.

Бесплатный онлайн-сервис сравнения недвижимости поможет покупателю принять взвешенное решение и значительно облегчит процесс выбора подходящего жилья.

Система проанализирует каждое объявление по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие.

Чек-лист для проверки недвижимости поможет всё учесть, зафиксировать даже самые неочевидные детали и в итоге сделать правильный выбор.

Выбрать квартиру

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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