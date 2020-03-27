ДомКлик запустил бесплатный образовательный проект для риелторов
Сервис ДомКлик от Сбербанка запустил образовательный проект для представителей риелторского сообщества.
Проект представляет собой целую серию обучающих видео, которые доступны каждому агенту по недвижимости в личном кабинете ДомКлик PRO в разделе «Повысить мастерство!».
В серии видеороликов демонстрируются основные принципы работы сервиса ДомКлик и преимущества продуктов Сбербанка, которые связаны с вопросами приобретения и продажи недвижимости.
Правила подачи заявок на ипотечный кредит, проведение сделок и получение комиссионных, стратегия продвижения — все это можно найти тут.
Раздел также планируется дополнять полезными материалами по развитию эмоционального интеллекта, навыкам управления и работе в команде.
Все материалы проекта «Повысить мастерство!» являются бесплатными при условии регистрации на ДомКлик PRO.