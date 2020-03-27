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ДомКлик запустил бесплатный образовательный проект для риелторов

Новости
27 мар 2020
15K
ДомКлик запустил бесплатный образовательный проект для риелторов

Сервис ДомКлик от Сбербанка запустил образовательный проект для представителей риелторского сообщества.

Проект представляет собой целую серию обучающих видео, которые доступны каждому агенту по недвижимости в личном кабинете ДомКлик PRO в разделе «Повысить мастерство!».

В серии видеороликов демонстрируются основные принципы работы сервиса ДомКлик и преимущества продуктов Сбербанка, которые связаны с вопросами приобретения и продажи недвижимости.

Правила подачи заявок на ипотечный кредит, проведение сделок и получение комиссионных, стратегия продвижения — все это можно найти тут.

Раздел также планируется дополнять полезными материалами по развитию эмоционального интеллекта, навыкам управления и работе в команде.

Все материалы проекта «Повысить мастерство!» являются бесплатными при условии регистрации на ДомКлик PRO

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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