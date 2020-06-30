ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России
С 1 июля ДомКлик от Сбербанка запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.
После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни.
Смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.
К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились более 700 крупнейших застройщиков России и предлагают клиентам квартиры в почти 1 000 жилых комплексах.
🔘 «Сбербанк создает новые возможности дистанционного подбора новостроек. Сервис не только удобен в использовании, но и позволяет приобрести квартиру на наиболее выгодных условиях у аккредитованных, а значит проверенных застройщиков. Вместе с финансовой поддержкой Сбербанка клиент получает квалифицированную подборку квартир, а также электронную регистрацию сделки в Росреестре, что приобретает особую ценность в современных реалиях жизни», — комментирует Наталья Кондратова, директор по продажам и маркетингу ООО «Катрина Инвест» (ЖК бизнес-класса «Ольга»), Владивосток.
🔘 «Благодаря ДомКлик наши клиенты дистанционно могут получить подборку вариантов недвижимости, составленной профессионалами и соответствующей пожеланиям клиентов по площади и ценовому диапазону. Данная платформа помогает покупателям сделать правильный выбор и приобрести квартиру мечты!», — отмечает руководитель отдела продаж ООО «Кетом» Валерия Головкова, Хабаровск.
🔘 «Сервис подбора объектов недвижимости ДомКлик помогает нашим клиентам выбрать нужную квартиру, а для нас является ценным каналом продаж. Мы давно и успешно используем цифровые сервисы ДомКлик, и новый сервис подбора не стал исключением. Наши менеджеры оперативно реагируют на обращения клиентов через ДомКлик, в режиме онлайн готовы провести показ и обсудить все детали. Мы гибко и индивидуально подходим к каждому клиенту, ДомКлик помогает организовать процесс удобно и комфортно для наших клиентов», — говорит Светлана Сибилькова, заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ», Псков.
Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru