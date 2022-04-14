Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок на территории всей России: за год их количество составило более 48 тысяч
С помощью сервиса Домклик от Сбера можно провести сделку с ипотекой даже если участники сделки находятся в разных городах России. По итогам 2021 года количество межрегиональных сделок составило более 48 тыс. Наибольший спрос на такие сделки зафиксирован в южных регионах страны.
Благодаря улучшениям процессов проведение межрегиональных сделок улучшилось как для клиентов, так и для сотрудников банка.
Так, появилась возможность записать покупателя и продавца на сделку в разные офисы. Ранее запись клиента была возможна только в один офис и только для стороны покупателя.
Теперь время записи на сделку для стороны продавца бронируется в календаре конкретного менеджера. Это гарантирует, что сделка состоится в назначенное время, продавца будет ожидать ответственный сотрудник банка, который проведет сделку.
Для менеджеров банка проведение межрегиональных сделок тоже стало удобнее — теперь сотрудники могут совершать звонки прямо из системы, не нужно тратить время на поиск телефонных номеров.
Я записывала клиентов на межрегиональную сделку. Это очень хорошая доработка! Клиенты были приятно удивлены, что менеджер может найти офисы в разных городах, помочь определиться с адресом, датой и временем. Мне как менеджеру легко найти и выбрать подходящий офис, варианты по дате и времени, подходящих для двух территорий. При этом, очень порадовало то, что сообщение с адресом, датой и временем приходит как покупателю так и продавцу — каждому свое. Процесс ускорился, теперь все намного проще.
Стал доступен чат с клиентом, где находятся сразу оба менеджера сделки. Дополнительно системой создается отдельный чат для менеджеров, где можно обсудить вопросы по подготовке к сделке, не привлекая клиента. С учетом разницы часовых поясов в России такой функционал очень удобен.
Также теперь оба менеджера имеют общий доступ к документам по сделке в специальном разделе. Единый доступ к сделке для двух менеджеров и возможность общаться прямо из системы позволит сократить время на подготовку к сделке и ее проведение.
Расчеты между сторонами сделки проходят удаленно через «Сервис безопасных расчетов» и «Сервис электронной регистрации» от Домклик.