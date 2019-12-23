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ДомКлик собрал полную и уникальную информацию о домах по всей России

Дата публикации: 23 дек 2019
ДомКлик собрал полную и уникальную информацию о домах по всей России

На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России.

Теперь на DomClick.ru при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира:

• фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов

• фотографии планировок квартир

• рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома

• информация об управляющей компании

• возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями

• характеристики дома

• форум для общения жильцов дома

• список объявлений в доме

Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки.

Также пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.

«Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Подробности о доме, в котором продается квартира, было крайне трудно найти. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру», — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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