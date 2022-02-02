Домклик, СберБанк CIB и Мосбиржа запустили фьючерсный контракт на индекс московской недвижимости
31 января 2022 года Московская биржа начала торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок сервиса Домклик от Сбера.
Запуск инструмента является результатом успешной совместной работы команд сервиса Домклик и СберБанк КИБ. Новый инструмент позволит широкому кругу клиентов, в том числе клиентам, откладывающим на первоначальный ипотечный взнос, инвестировать в рынок московской недвижимости с небольшим капиталом. В первый день работы оборот получился на 358 контрактов.
«Фьючерсный контракт существенно упрощает процесс инвестирования в недвижимость и расширяет торговые возможности: позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цены. Инструмент может быть использован физическими лицами, эмитентами структурных продуктов, управляющими компаниями для создания новых инвестиционных инструментов, а также девелоперскими компаниями для хеджирования рыночного риска. Создание и внедрение нового инструмента на Мосбирже стало возможно благодаря плодотворной работе команд Домклик и СберБанк CIB», — прокомментировалНиколай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.
Инструмент торгуется на Московской бирже на срочном рынке. Торговый код фьючерсного контракта — HOME, цена контракта — стоимость 0,1 квадратного метра недвижимости (около 25 тыс. рублей), шаг цены — 10 пунктов, стоимость шага цены — 10 рублей. Чтобы купить один контракт, достаточно на счету иметь 1 500 рублей.
Для покупки одного контракта нужно:
1️⃣ Открыть брокерский счет и внести на срочный рынок денежные средства;
2️⃣ Открыть «стакан» с фьючерсом в терминале брокера;
3️⃣ Выставить заявку на покупку одного контракта по нужной цене;
4️⃣ Дождаться исполнения заявки.
После этого будет открыта позиция, которую можно будет закрыть в любой момент, тем самым зафиксировать прибыль или убыток (зависит от цены).