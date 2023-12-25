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Домклик рассказал, сколько стоит самое дешевое жилье в России

Дата публикации: 25 дек 2023
Домклик рассказал, сколько стоит самое дешевое жилье в России

Наиболее бюджетная квартира на вторичном рынке РФ находится в Ростовской области и продается за 100,5 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики Домклик.

Они изучили цены лотов на витрине, при этом не включили в выборку объекты, которые не подходят для постоянного проживания.

Так, на первом месте рейтинга оказалась однокомнатная квартира 35 кв. м в Азове в Ростовской области. Цена «квадрата» — около 2,8 тыс. руб.

На втором — «однушка» в Воркуте (Коми) за 140 тыс. руб. Ее площадь — тоже 35 кв. м (1 кв. м стоит 4 тыс. руб.) Квартира находится на пятом этаже в доме 1993 года постройки. Ее владельцы поставили новую входную дверь, стеклопакеты, заменили трубы в санузле и сделали косметический ремонт на кухне.

Далее следуют еще два объекта в Коми. На третьей позиции — «однушка» 34,7 кв. м в Вуктыле. Стоит она 144,9 тыс. руб. (4,1 тыс. руб. за 1 кв. м) и располагается на первом этаже в доме 1972 года постройки. На четвертой — «двушка» 42,3 кв. м в поселке городского типа Муезерский. Цена — 150 тыс. руб. (3,55 тыс. руб. за «квадрат»).

Замыкает топ-5 однокомнатная квартира площадью 26,4 кв. м во Владимирской области. Ее продают за 199 тыс. руб. (7,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

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Елена Кирова
Елена Кирова
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