Домклик представил рейтинг главных агентств недвижимости России за ноябрь 2021 года
Неизменными лидерами ТОП-3 остаются «Этажи» — 4 900 сделок, «Перспектива 24» — 1 305 сделок и Zoltor24 — 840 сделок.
Позиции ниже третьего места претерпели значительные изменения. «Владис» с прошлого месяца перешел с четвертого места на седьмое, а Century 21 вырвался вперед с девятой на шестую позицию в списке лучших.
Рейтинг агентств недвижимости, который появился на Домклик в апреле 2020 года, помогает клиентам выбрать надёжное риелторское агентство, а также полезен для профессионалов рынка. Поскольку через Домклик оформляется более 50% ипотеки в России, данные рейтинга точно отражают ситуацию на рынке.
Кроме общероссийского рейтинга агентств, есть также региональный рейтинг, расчитанный из количества ипотечных сделок без наличного расчета, который показывает статистику по тому или иному городу или области.
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Сервис Домклик от СберБанка ежемесячно обновляет позиции рейтинга агентств недвижимости, выводя в список ТОП-20 представителей с наибольшим количеством сделок за месяц — с ипотекой СберБанка и за наличные средства, если использован хотя бы один из онлайн-сервисов «Электронная регистрация» или «Безопасные расчеты».
На динамику роста или снижения в рейтинге также оказывают влияние изменение ставок, сезонность и степень лояльности партнера к СберБанку.
На данный момент с сервисом Домклик сотрудничает более 28 000 офисов агентств недвижимости.