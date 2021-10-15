Домклик предложил партнерам бесшовную интеграцию
Домклик внедрил новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизированными системами корпоративных клиентов. Теперь направлять заявку на приобретение недвижимости можно непосредственно из CRM-партнера, а решение принимается в течение двух минут — ранее на это требовалось около трех часов.
Домклик постоянно повышает технологический тонус, стремясь сделать процесс партнерского взаимодействия максимально оперативным. Мы видим позитивную оценку наших усилий и со стороны бизнеса, и, что немаловажно, со стороны частных клиентов, голосующих за улучшение наших сервисных возможностей растущим числом сделок», — прокомментировал Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».
Первыми провело «боевое» тестирование и воспользовалось преимуществами нового интерфейса агентство недвижимости «Этажи». В настоящее время процедуру подключения проводят еще 15 партнеров Домклик. Интеграция делает процесс проведения сделок ещё более бесшовным, комфортным и быстрым как для компаний, так и для их клиентов.
«Такое инновационное решение по интеграции — это новый этап в развитии рынка недвижимости, и то, что ещё лет пять назад казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Мы провели первую сделку с участием этого сервиса. Одобрение ипотеки для клиента за 2 минуты — это, действительно, очень крутой результат. Считаю, что все больше процессов на рынке недвижимости будет автоматизироваться и реализовываться с участием искусственного интеллекта, что значительно упростит выбор и приобретение жилья, в том числе с участием заёмных средств.
Уже сейчас мы видим неплохой результат в части оценки недвижимости с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, и это только начало, поскольку конечный потребитель все больше заинтересован в максимально сокращении затрат своего времени, в том числе и в таком ответственном вопросе, как покупка-продажа недвижимости», — Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи».