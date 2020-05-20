Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
5K

ДомКлик поддерживает партнеров: новые возможности в программе лояльности

Дата публикации: 20 мая 2020
ДомКлик поддерживает партнеров: новые возможности в программе лояльности
Содержание

Для того, чтобы партнеры получали максимальную выгоду от сотрудничества с ДомКлик, в июле 2019 года была запущена программа лояльности для партнеров в целях развития общего бизнеса. Рассказываем, что в ней нового.

Продуктивное обучение

В сегодняшней непростой ситуации мы хотим быть еще более полезными, поэтому во втором квартале 2020 г. предложили партнерам не только маркетинговую поддержку, но и обучение сотрудников использованию онлайн-сервисов и проведению быстрых и безопасных сделок в Виртуальной школе Сбербанка, а так же скидки до 30% на онлайн-МВА для руководителей в Университете Синергия.

Новые преимущества

Продолжая развитие программы лояльности, уже во втором квартале 2020 г. партнеры в статусе Серебро, Золото и Платина смогут воспользоваться новым видом преференций — обратным потоком (территории и сроки подключения сервиса будут анонсированы дополнительно). Сервис обратного потока даст партнерам возможность сотрудничать с клиентами с одобренной ипотекой Сбербанка, заинтересованными в выборе недвижимости в максимально короткие сроки. Это позволит партнерам работать с готовыми к покупке клиентами, которым важна профессиональность и скорость сделки.

Как повысить свой статус в программе лояльности

Для повышения статуса компании и получения максимальных преференций партнерам необходимо проводить как можно больше ипотечных сделок в Сбербанке и активно пользоваться сервисами ДомКлик, как в сделках с ипотекой, так и за наличный расчет.

Результаты сотрудничества оцениваются по итогам квартала, компания получает статус — Бронза, Серебро, Золото или Платина. Уведомление об изменении статуса партнеры получают по электронной почте, а также могут проверить в личном кабинете на ДомКлик. 

Подробнее узнать о программе лояльности, преференциях и критериях определения статуса можно в нашей статье в Службе поддержки ДомКлик от Сбербанка.

Сейчас читают

Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной и потеке

ДомКлик запустил бесплатный образовательный проект для риелторов

Клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со скидкой 10%

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
744
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал