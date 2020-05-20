ДомКлик поддерживает партнеров: новые возможности в программе лояльности
Для того, чтобы партнеры получали максимальную выгоду от сотрудничества с ДомКлик, в июле 2019 года была запущена программа лояльности для партнеров в целях развития общего бизнеса. Рассказываем, что в ней нового.
Продуктивное обучение
В сегодняшней непростой ситуации мы хотим быть еще более полезными, поэтому во втором квартале 2020 г. предложили партнерам не только маркетинговую поддержку, но и обучение сотрудников использованию онлайн-сервисов и проведению быстрых и безопасных сделок в Виртуальной школе Сбербанка, а так же скидки до 30% на онлайн-МВА для руководителей в Университете Синергия.
Новые преимущества
Продолжая развитие программы лояльности, уже во втором квартале 2020 г. партнеры в статусе Серебро, Золото и Платина смогут воспользоваться новым видом преференций — обратным потоком (территории и сроки подключения сервиса будут анонсированы дополнительно). Сервис обратного потока даст партнерам возможность сотрудничать с клиентами с одобренной ипотекой Сбербанка, заинтересованными в выборе недвижимости в максимально короткие сроки. Это позволит партнерам работать с готовыми к покупке клиентами, которым важна профессиональность и скорость сделки.
Как повысить свой статус в программе лояльности
Для повышения статуса компании и получения максимальных преференций партнерам необходимо проводить как можно больше ипотечных сделок в Сбербанке и активно пользоваться сервисами ДомКлик, как в сделках с ипотекой, так и за наличный расчет.
Результаты сотрудничества оцениваются по итогам квартала, компания получает статус — Бронза, Серебро, Золото или Платина. Уведомление об изменении статуса партнеры получают по электронной почте, а также могут проверить в личном кабинете на ДомКлик.
Подробнее узнать о программе лояльности, преференциях и критериях определения статуса можно в нашей статье в Службе поддержки ДомКлик от Сбербанка.