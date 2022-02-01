Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.
Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.
Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту. Подробнее о сервисе
«Сейчас 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации Домклик. В 2021 году востребованность онлайн-регистрации выросла на 30% в сравнении с 2020 годом. Благодаря сервису процесс подготовки и проведения сделки стал максимально удобным. Уверен, что продление акции позволит еще большему числу людей приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.