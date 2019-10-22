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ДомКлик и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

Дата публикации: 22 окт 2019
ДомКлик и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

ДомКлик и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам Сбербанка по всей России получать онлайн-консультации опытных врачей.

Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.

«Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка», — комментирует Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».

«Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на медобслуживание от DocDoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи», — отмечает Анатолий Зингер, коммерческий директор DocDoc.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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