ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки
ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки для крупных агентств недвижимости Москвы.
Первую цифровую сделку с помощью этого сервиса совершило агентство «Этажи». Событие состоялось 20 апреля 2021 года в рамках партнёрства с ДомКлик. Весь процесс прошёл полностью онлайн и занял менее одного часа.
Тестировать сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки ДомКлик начал ещё в ноябре 2020 года, а в этом году компания вышла с пилотом на Москву. Первыми к сервису подключились крупные агентства — «Этажи», «Владис» и «Геометрия». В ближайшие месяцы подключатся ещё десятки компаний.
Запуск сервиса стал возможен благодаря технологии удалённого проведения сделки ДомКлик и усиленной квалифицированной электронной подписи, которая позволяет покупателю и продавцу подписать договор купли-продажи, находясь даже в разных городах, и быть уверенными в безопасности сделки.
«Сегодня всё больше и больше процессов переходит в онлайн. Рынок недвижимости не должен быть исключением. Мы рады, что идём в авангарде этих изменений. Запуск сервиса цифровой сделки без ипотеки стал ещё одним шагом на пути к цифровизации. Это не только элемент удобства и скорости, но и доверия — когда все участники сделки спокойны и уверены в надёжности сделки» — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».
Новая технология поможет клиентам и агентствам быстрее выходить на сделку без ипотеки и проводить её безопасно и комфортно. Вместо поездок в банк и МФЦ стороны и риелтор подключаются к сделке с любого удобного устройства и проводят её за 30‒40 минут.
«Цифровую сделку с вторичным жильём ждали давно по нескольким причинам. Часто стороны сделки находятся в разных регионах, а в крупных городах, как Москва, ритм жизни не всегда позволяет бросить все дела и на полдня вырваться куда-то на сделку. Для наших клиентов это актуально, поэтому мы попробовали новый инструмент первыми и не пожалели. При этом цифровая сделка — это не только удобно, но и так же безопасно, как сделка в банке. Благодаря технологиям шифрования данные, подпись и весь процесс надёжно защищены» — Евгений Затонский, генеральный директор и учредитель агентства «Этажи Москва».
Если вы партнер СберБанка в Москве и хотите провести цифровую сделку без ипотеки, обратитесь к менеджеру банка по работе с партнерами.