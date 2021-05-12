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ДомКлик зафиксировал рост спроса на ипотеку на дачные дома

Дата публикации: 12 мая 2021
ДомКлик зафиксировал рост спроса на ипотеку на дачные дома

По данным ДомКлик, за январь-апрель 2021 года Сбер оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года: свыше 2,5 тыс. против 724.

«За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой — в 3,5 раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей.

Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу», — отмитил  вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, Николай Васёв.

Выбрать и купить загородную недвижимость

По данным ДомКлик, средняя стоимость дачного дома в целом по России составляет 3,1 млн рублей. Ипотечные ставки находятся в районе 8%.

Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Первоначальный взнос по кредитам на загородную недвижимость в СберБанке составляет 25%. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Минимальная сумма кредита начинается от 300 тысяч рублей, максимальная — 60 млн рублей.

Рассчитать ипотеку на загородную недвижимость

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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