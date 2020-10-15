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Договор купли-продажи недвижимости от ДомКлик защищен уникальным QR-кодом

Дата публикации: 15 окт 2020
Договор купли-продажи недвижимости от ДомКлик защищен уникальным QR-кодом

Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами ДомКлик, размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке.

Если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участник сделки может скачать последнюю версию документа в личном кабинете на DomClick.ru

Договор купли-продажи недвижимости от ДомКлик защищен уникальным QR-кодом №1

Клиенту также доступна информация о статусе электронной регистрации сделки и безопасных расчетов.

«Благодаря использованию QR-кода клиенты ДомКлик защищены от неактуальной информации и несогласованных исправлений в договоре купли-продажи. Если в документе будет изменен хотя бы один символ, сгенерируется новый QR-код, а прежний — позволит скачать обновленную версию договора» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

Кроме того, новая функция поможет в будущем с покупкой и продажей недвижимости — информация о сделке будет всегда доступна по QR-коду.

Заказать подготовку договора купли-продажи можно онлайн на DomClick.ru или у менеджера СберБанка, сопровождающего вашу сделку.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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