Динамика спроса на частные дома в России
C Домклик от Сбера в ипотеку можно купить и построить дом. В 2021 году на эти цели выдано почти 116 тысяч кредитов более чем на 304 млрд рублей.
«Мы видим спрос на ипотеку на строительство и покупку частных домов. Важную роль сыграла пандемия, во время которой люди оценили возможность проживания в доме, а также программы государственной поддержки. На строительство дома около половины ипотеки в прошлом году выдано в рамках льготных госпрограмм», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
- В рамках госпрограммы для семей с детьми построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5%.
- По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на строительство своего собственного дома доступен по ставке от 1,3%.
- По программе «Господдержка 2020» кредит на строительство дома доступен по ставке от 6,15% годовых.
- Купить готовый дом можно по ставке от 0,1% годовых по программе «Дальневосточная ипотека», по ставке от 4,7% в рамках «Семейной ипотеки» и по ставке от 5,85% по программе «Господдержка 2020».
Объем выдачи ипотеки в 2021 году на покупку частного дома вырос на 53% в количественном выражении и на 81% в суммарном по сравнению с 2020 годом. Если в 2021 году СберБанк выдал 107,7 тысячи кредитов на 279,8 млрд рублей, то в 2020 году – только 70,3 тысячи кредитов на 154,7 млрд рублей.
На строительство домов в прошлом году Сбер выдал более 8 тысяч ипотечных кредитов на 24,3 млрд рублей, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 года — тогда россияне оформили в банке аналогичных кредитов на сумму около 7 млрд рублей.